Riquelme prepara entrega de 30 motocarros más para sustituir vehículos de tracción animal en Torreón

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    Riquelme prepara entrega de 30 motocarros más para sustituir vehículos de tracción animal en Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme anunció la integración de 30 motocarros más para el traslado de materiales y mercancías SANDRA GÓMEZ

Con esta nueva etapa, el municipio alcanzará 70 unidades entregadas de las 130 contempladas en el programa ‘De la herradura al motor’

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que en los próximos días se realizará una nueva entrega de 30 motocarros, como parte del programa municipal “De la herradura al motor”, mediante el cual se busca sustituir gradualmente los vehículos de tracción animal utilizados para actividades de trabajo en la ciudad.

Con la incorporación de estas unidades, el Ayuntamiento de Torreón habrá entregado un total de 70 motocarros, de los 130 previstos dentro de esta estrategia, encaminada a mejorar las condiciones laborales de quienes dependen de esta actividad para obtener ingresos.

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El Presidente Municipal destacó que el propósito del programa no es eliminar las fuentes de empleo de las familias que tradicionalmente han utilizado carros tirados por caballos, sino ofrecerles alternativas de transporte que les permitan continuar trabajando en condiciones más dignas y seguras.

La sustitución de las unidades también forma parte de las acciones municipales orientadas a proteger el bienestar animal, al reducir progresivamente la utilización de equinos para el traslado de materiales y mercancías.

De manera paralela, continúa el proceso de adopción de los caballos que dejan de utilizarse en estas labores, con la finalidad de que puedan ser integrados a espacios donde reciban atención y cuidados adecuados.

Con esta nueva entrega, el programa avanzará a más de la mitad de la meta establecida, mientras el Gobierno Municipal mantiene el proceso de transición hacia vehículos motorizados para quienes realizan estas actividades económicas.

$!Será en los próximos días cuando el alcalde Miguel Ángel Riquelme, entregue 30 motocarros para jubilar a igual número de equinos.
Será en los próximos días cuando el alcalde Miguel Ángel Riquelme, entregue 30 motocarros para jubilar a igual número de equinos. SANDRA GÓMEZ

El Alcalde también informó que los beneficiarios deben cumplir con capacitación teórica y práctica, conocer el Reglamento de Vialidad y realizar los trámites para obtener su licencia de conducir.

Según Riquelme Solís, algunos de los trabajadores que ya recibieron sus motocarros han logrado duplicar sus ingresos, además de reducir los tiempos de traslado y mejorar su seguridad durante los recorridos.

Respecto a los equinos, explicó que los posibles adoptantes son evaluados con el acompañamiento de asociaciones animalistas, para verificar que cuenten con espacio y recursos suficientes para garantizar su bienestar.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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