Riquelme prepara entrega de 30 motocarros más para sustituir vehículos de tracción animal en Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que en los próximos días se realizará una nueva entrega de 30 motocarros, como parte del programa municipal “De la herradura al motor”, mediante el cual se busca sustituir gradualmente los vehículos de tracción animal utilizados para actividades de trabajo en la ciudad. Con la incorporación de estas unidades, el Ayuntamiento de Torreón habrá entregado un total de 70 motocarros, de los 130 previstos dentro de esta estrategia, encaminada a mejorar las condiciones laborales de quienes dependen de esta actividad para obtener ingresos.

El Presidente Municipal destacó que el propósito del programa no es eliminar las fuentes de empleo de las familias que tradicionalmente han utilizado carros tirados por caballos, sino ofrecerles alternativas de transporte que les permitan continuar trabajando en condiciones más dignas y seguras. La sustitución de las unidades también forma parte de las acciones municipales orientadas a proteger el bienestar animal, al reducir progresivamente la utilización de equinos para el traslado de materiales y mercancías. De manera paralela, continúa el proceso de adopción de los caballos que dejan de utilizarse en estas labores, con la finalidad de que puedan ser integrados a espacios donde reciban atención y cuidados adecuados. Con esta nueva entrega, el programa avanzará a más de la mitad de la meta establecida, mientras el Gobierno Municipal mantiene el proceso de transición hacia vehículos motorizados para quienes realizan estas actividades económicas.

El Alcalde también informó que los beneficiarios deben cumplir con capacitación teórica y práctica, conocer el Reglamento de Vialidad y realizar los trámites para obtener su licencia de conducir. Según Riquelme Solís, algunos de los trabajadores que ya recibieron sus motocarros han logrado duplicar sus ingresos, además de reducir los tiempos de traslado y mejorar su seguridad durante los recorridos. Respecto a los equinos, explicó que los posibles adoptantes son evaluados con el acompañamiento de asociaciones animalistas, para verificar que cuenten con espacio y recursos suficientes para garantizar su bienestar.