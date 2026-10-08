Torreón busca convenio con Conagua antes del 15 de octubre para reducir adeudo de 300 a 93 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón mantiene negociaciones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para resolver un adeudo de aproximadamente 300 millones de pesos. La propuesta que se analiza consiste en un convenio que reduciría a 93 millones el monto necesario para regularizar su situación y recuperar el acceso a recursos federales para infraestructura hidráulica. Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, informó que las gestiones se desarrollan directamente con el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes del próximo 15 de octubre, fecha límite para incorporar ajustes al Programa Especial de Agua y Saneamiento (PEAS).

El funcionario federal señaló que existe disposición del Gobierno Municipal para atender el compromiso financiero y aprovechar las facilidades previstas en la legislación. Entre ellas, la posibilidad de cubrir el monto mediante pagos diferidos a 12, 24 o 36 meses, siempre que se realice una aportación inicial equivalente al 20 por ciento del total, es decir, un primer pago cercano a los 19 millones de pesos. “Traemos una propuesta de pago de 93 millones de pesos nada más, un acuerdo y con eso cerramos lo que es que Torreón sea elegible para poder integrar recursos”, expresó Riestra Beltrán. Uno de los aspectos centrales de la negociación es que, mediante el PEAS, el municipio podría obtener la devolución del 100 por ciento de los recursos aportados por concepto de derechos, con la condición de reinvertirlos exclusivamente en obras de agua y saneamiento. Bajo este mecanismo, si Torreón realiza el desembolso inicial de aproximadamente 20 millones de pesos, existe la posibilidad de que esa cantidad sea reintegrada a principios de diciembre para financiar proyectos previamente establecidos. Las reglas del programa contemplan hasta 270 días posteriores a la devolución para ejecutar las inversiones autorizadas. Riestra Beltrán subrayó que esta alternativa permitiría ajustar las prioridades de infraestructura conforme a las necesidades actuales, ya que el esquema admite modificaciones a las obras originalmente consideradas. Insistió en la importancia de formalizar los acuerdos antes del 15 de octubre, pues después de esa fecha ya no sería posible incorporar modificaciones al PEAS.

“El 15 de octubre es el último día que tenemos para integrar la modificación”, puntualizó. Las negociaciones no se limitan a Torreón. Conagua también mantiene acercamientos con otros ayuntamientos de La Laguna que presentan adeudos. En Matamoros, el pasivo asciende a aproximadamente 16 millones de pesos, aunque se analiza un convenio cercano a los 13 millones. Para Francisco I. Madero, donde la deuda se calcula en 4.7 millones, la alternativa permitiría alcanzar un acuerdo por alrededor de 2 millones. El representante de Conagua sostuvo que el propósito es cerrar las negociaciones dentro del plazo disponible para que los municipios recuperen su elegibilidad. Aclaró que las cantidades reintegradas mediante el PEAS no podrán utilizarse para cubrir gastos operativos ni otras obligaciones municipales, debido a que su aplicación se sujeta a proyectos específicos supervisados por la dependencia federal.