Torreón busca convenio con Conagua antes del 15 de octubre para reducir adeudo de 300 a 93 millones de pesos

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    Torreón busca convenio con Conagua antes del 15 de octubre para reducir adeudo de 300 a 93 millones de pesos
    Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de Conagua, detalló que el convenio contempla pagos diferidos y una aportación inicial del 20 por ciento del monto negociado. SANDRA GÓMEZ

El convenio contemplaría pagos diferidos y una aportación inicial del 20 por ciento; el 15 de octubre es la fecha límite para incorporar ajustes al PEAS

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón mantiene negociaciones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para resolver un adeudo de aproximadamente 300 millones de pesos. La propuesta que se analiza consiste en un convenio que reduciría a 93 millones el monto necesario para regularizar su situación y recuperar el acceso a recursos federales para infraestructura hidráulica.

Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, informó que las gestiones se desarrollan directamente con el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes del próximo 15 de octubre, fecha límite para incorporar ajustes al Programa Especial de Agua y Saneamiento (PEAS).

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El funcionario federal señaló que existe disposición del Gobierno Municipal para atender el compromiso financiero y aprovechar las facilidades previstas en la legislación. Entre ellas, la posibilidad de cubrir el monto mediante pagos diferidos a 12, 24 o 36 meses, siempre que se realice una aportación inicial equivalente al 20 por ciento del total, es decir, un primer pago cercano a los 19 millones de pesos.

“Traemos una propuesta de pago de 93 millones de pesos nada más, un acuerdo y con eso cerramos lo que es que Torreón sea elegible para poder integrar recursos”, expresó Riestra Beltrán.

Uno de los aspectos centrales de la negociación es que, mediante el PEAS, el municipio podría obtener la devolución del 100 por ciento de los recursos aportados por concepto de derechos, con la condición de reinvertirlos exclusivamente en obras de agua y saneamiento.

Bajo este mecanismo, si Torreón realiza el desembolso inicial de aproximadamente 20 millones de pesos, existe la posibilidad de que esa cantidad sea reintegrada a principios de diciembre para financiar proyectos previamente establecidos. Las reglas del programa contemplan hasta 270 días posteriores a la devolución para ejecutar las inversiones autorizadas.

Riestra Beltrán subrayó que esta alternativa permitiría ajustar las prioridades de infraestructura conforme a las necesidades actuales, ya que el esquema admite modificaciones a las obras originalmente consideradas. Insistió en la importancia de formalizar los acuerdos antes del 15 de octubre, pues después de esa fecha ya no sería posible incorporar modificaciones al PEAS.

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“El 15 de octubre es el último día que tenemos para integrar la modificación”, puntualizó.

Las negociaciones no se limitan a Torreón. Conagua también mantiene acercamientos con otros ayuntamientos de La Laguna que presentan adeudos. En Matamoros, el pasivo asciende a aproximadamente 16 millones de pesos, aunque se analiza un convenio cercano a los 13 millones.

Para Francisco I. Madero, donde la deuda se calcula en 4.7 millones, la alternativa permitiría alcanzar un acuerdo por alrededor de 2 millones.

El representante de Conagua sostuvo que el propósito es cerrar las negociaciones dentro del plazo disponible para que los municipios recuperen su elegibilidad.

Aclaró que las cantidades reintegradas mediante el PEAS no podrán utilizarse para cubrir gastos operativos ni otras obligaciones municipales, debido a que su aplicación se sujeta a proyectos específicos supervisados por la dependencia federal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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