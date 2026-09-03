Adiós a los vehículos de tracción animal: retiran a 130 equinos en Torreón

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    Adiós a los vehículos de tracción animal: retiran a 130 equinos en Torreón
    Este jueves, 130 equinos dejarán de trabajar como animales de carga en Torreón, al tiempo que los recolectores obtendrán automotores para seguir laborando. SANDRA GÓMEZ

Recolectores de basura modernizan su transporte de carga: cambian animales por vehículos de motor gracias a un presupuesto municipal de 17 mdp

TORREÓN, COAH.- El edil Miguel Ángel Riquelme Solís lideró la mañana de este jueves el arranque del esquema “De la herradura al motor”, con el que 130 equinos, entre caballos, yeguas y burros, cesarán por completo sus tareas de carga en Torreón, al tiempo que los recolectores obtendrán automotores para seguir laborando.

La iniciativa implica un gasto aproximado de 17 millones de pesos y pretende reemplazar los clásicos carromatos tirados por animales sin dañar el sustento de los hogares que por años se han dedicado al traslado de residuos y escombros.

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Riquelme Solís indicó que la meta es optimizar las labores de los involucrados y, simultáneamente, progresar en el cuidado y protección animal, bajo un modelo que permita actualizar esta labor de forma paulatina y organizada.

“Hablamos de un cambio hacia la modernidad que se realiza de forma ordenada, consciente y solidaria, volviendo esta tarea más segura, eficiente y digna para quienes dependen de ella para sostener a sus familias”.

Aparte de los vehículos, los beneficiarios obtienen instrucción sobre el manejo y operación de los nuevos automotores, permiso de conducir, protección para la cabeza y entrada a distintos servicios médicos. La capacitación arrancó a inicios de este año.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales, detalló que el presupuesto para concretar el plan se financió mediante un canje de 22 camiones de la pasada concesión de la empresa PASA.

Otro aspecto clave es el paradero de los 130 animales, los cuales entrarán a un protocolo de adopción segura y monitoreo constante para asegurar que su vida transcurra en óptimas circunstancias, libres de cualquier tipo de carga.

En esta labor colabora la Defensoría Animalista Laguna, asociación que ayudó a cristalizar el proyecto y a definir el método para asegurar la protección de los burros, yeguas y caballos tras su jubilación.

Como parte de la entrega, el munícipe y el senador Gabriel Elizondo formalizaron la custodia responsable de “Panchito” y “Duranguito”, un par de los ejemplares que desde ahora abandonan el trabajo pesado.

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El Presidente Municipal subrayó que la sustitución de carromatos por automotores igualmente pretende optimizar el tráfico y la vista de la ciudad, brindando a los trabajadores un instrumento idóneo para desempeñar sus labores.

Riquelme Solís puntualizó que estas medidas cuentan con el aval del gobernador Manolo Jiménez en materia de bienestar animal, reiterando que la modernización urbana debe marchar de la mano con mejores oportunidades para la ciudadanía.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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