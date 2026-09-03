Adiós a los vehículos de tracción animal: retiran a 130 equinos en Torreón

La iniciativa implica un gasto aproximado de 17 millones de pesos y pretende reemplazar los clásicos carromatos tirados por animales sin dañar el sustento de los hogares que por años se han dedicado al traslado de residuos y escombros.

TORREÓN, COAH.- El edil Miguel Ángel Riquelme Solís lideró la mañana de este jueves el arranque del esquema “De la herradura al motor”, con el que 130 equinos, entre caballos, yeguas y burros, cesarán por completo sus tareas de carga en Torreón , al tiempo que los recolectores obtendrán automotores para seguir laborando.

Riquelme Solís indicó que la meta es optimizar las labores de los involucrados y, simultáneamente, progresar en el cuidado y protección animal, bajo un modelo que permita actualizar esta labor de forma paulatina y organizada.

“Hablamos de un cambio hacia la modernidad que se realiza de forma ordenada, consciente y solidaria, volviendo esta tarea más segura, eficiente y digna para quienes dependen de ella para sostener a sus familias”.

Aparte de los vehículos, los beneficiarios obtienen instrucción sobre el manejo y operación de los nuevos automotores, permiso de conducir, protección para la cabeza y entrada a distintos servicios médicos. La capacitación arrancó a inicios de este año.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales, detalló que el presupuesto para concretar el plan se financió mediante un canje de 22 camiones de la pasada concesión de la empresa PASA.

Otro aspecto clave es el paradero de los 130 animales, los cuales entrarán a un protocolo de adopción segura y monitoreo constante para asegurar que su vida transcurra en óptimas circunstancias, libres de cualquier tipo de carga.

En esta labor colabora la Defensoría Animalista Laguna, asociación que ayudó a cristalizar el proyecto y a definir el método para asegurar la protección de los burros, yeguas y caballos tras su jubilación.

Como parte de la entrega, el munícipe y el senador Gabriel Elizondo formalizaron la custodia responsable de “Panchito” y “Duranguito”, un par de los ejemplares que desde ahora abandonan el trabajo pesado.