Se integran 384 cadetes a SSP y Fiscalía para fortalecer blindaje en Coahuila

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presidió la ceremonia de graduación de 384 cadetes que se suman a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado, reiterando el compromiso firme de su administración para consolidar el modelo de seguridad que posiciona a la entidad como una de las más seguras del país. En su mensaje, el gobernador coahuilense reconoció el esfuerzo de quienes concluyeron su preparación, así como el respaldo de sus familias, destacando la dedicación y disciplina demostradas durante su proceso de formación. TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado! Obesidad eleva el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y muerte prematura “Cuentan con todo nuestro apoyo. En Coahuila trabajamos como un solo equipo para cuidar a nuestras familias”, expresó.

De los 384 graduados, 202 se integran como policías estatales y 48 a la Policía de Acción y Reacción. Además, la Fiscalía General del Estado incorpora a 57 ministerios públicos, 29 peritos y 48 agentes de la Policía de Investigación Criminal, fortaleciendo así las labores de seguridad y procuración de justicia en todo el territorio estatal. Jiménez Salinas señaló que actualmente Coahuila dispone de más de 10 mil elementos desplegados en las distintas regiones, y subrayó que los avances en la materia obedecen a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como a una estrategia basada en prevención, cercanía, inteligencia y uso legítimo de la fuerza. Enfatizó que la seguridad es una tarea permanente que exige constancia y responsabilidad. “Lo que hacen es una labor patriótica y honorable: proteger a más de tres millones de coahuilenses que confían en sus instituciones”, puntualizó. El secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, detalló que la formación de esta generación implicó una inversión cercana a los 37 millones de pesos y aseguró que el estado cuenta con infraestructura moderna, tecnología avanzada, sistemas de videovigilancia y una coordinación sólida para responder con eficacia ante cualquier desafío.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que los nuevos funcionarios superaron estrictos procesos de selección y evaluación, y dio a conocer que los peritos recién incorporados recibirán mejoras salariales como parte de las acciones de fortalecimiento institucional promovidas por el Gobierno estatal. Asimismo, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, destacó la conducción del gobernador en la estrategia de seguridad y reafirmó la disposición del municipio para continuar trabajando de manera coordinada y mantener a Coahuila como el estado más seguro del norte del país.

