¡Cuidado! Obesidad eleva el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y muerte prematura

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha destinada a visibilizar una enfermedad crónica que en México ha alcanzado niveles históricos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, al cierre de 2025 el 76.2% de la población adulta del país presenta exceso de peso: 37.3% con sobrepeso y 38.9% con obesidad.

Estas cifras colocan a México entre las naciones con mayor prevalencia a nivel global, en un contexto donde las estrategias de prevención no han logrado contener el avance del problema.

El Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (CMCOEM) hizo un llamado a autoridades, instituciones y sociedad civil para asumir la obesidad como una prioridad en la agenda pública.

UNA EPIDEMIA GLOBAL EN AUMENTO

Según el Atlas Mundial de Obesidad 2025 de la Federación Mundial de Obesidad, si no se adoptan medidas contundentes, para 2030 cerca de 3 mil millones de adultos —aproximadamente la mitad de la población adulta mundial— vivirán con sobrepeso u obesidad.

Además, más del 79% de las personas afectadas residirá en países de ingresos bajos y medios, particularmente en regiones de América Latina, Asia y África, donde los sistemas de salud enfrentan mayores limitaciones.

ENFERMEDAD CRÓNICA Y MULTIFACTORIAL

El presidente del CMCOEM, Carlos Zerrweck López, subrayó que la obesidad no debe entenderse únicamente como un problema de hábitos alimenticios.

“La obesidad es una enfermedad crónica generada por factores genéticos, hormonales, ambientales y conductuales, que exige prevención, educación, intervención clínica y políticas públicas”, señaló.

Advirtió además que el impacto va más allá de la calidad de vida individual, pues representa una carga económica considerable tanto para las familias como para el sistema de salud.

Entre las principales comorbilidades asociadas se encuentran diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, eventos cerebrovasculares, trastornos hepáticos, apnea del sueño, síndrome de ovario poliquístico y alteraciones metabólicas diversas.

CIRUGÍA BARIÁTRICA COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA

Frente a este panorama, especialistas destacan que la cirugía bariátrica se ha consolidado como una alternativa segura y eficaz en pacientes seleccionados. Estudios recientes indican que, además de favorecer la pérdida de peso sostenida, reduce el riesgo de enfermedades crónicas asociadas y disminuye costos a largo plazo en atención médica.

El CMCOEM exhortó a las autoridades a diseñar programas integrales de prevención y tratamiento, y llamó a la población a tomar medidas inmediatas, especialmente después de periodos como la temporada decembrina, cuando suele incrementarse el peso corporal.

“El 2026 representa una oportunidad renovada para reflexionar y actuar. Es fundamental unir esfuerzos para garantizar acceso a tratamientos eficaces que salven vidas y mejoren la calidad de vida”, concluyó el doctor Zerrweck.

La organización también invitó a la ciudadanía a consultar información médica verificada a través de sus plataformas digitales y la iniciativa “Hablando de Obesidad”.

(Con información de CloseupCompany)