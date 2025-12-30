Simas Torreón ajusta horarios por fin de año; invita a pagar recibos en línea

Torreón
/ 30 diciembre 2025
    SIMAS informó con anticipación los cambios en su atención al público por las fiestas de fin de año. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El organismo atenderá medio día el 31 de diciembre y suspenderá labores administrativas el 1 de enero

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que, con motivo de las celebraciones de fin de año, este miércoles 31 de diciembre la atención al público en oficinas centrales y sucursales será de 8:00 a 12:00 horas, mientras que el jueves 1 de enero de 2026 se suspenderán labores administrativas.

El organismo operador detalló que las oficinas administrativas y cajas receptoras de pago reanudarán actividades el viernes 2 de enero, en sus horarios habituales. La oficina matriz ubicada en el Bulevar Independencia atenderá de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, estos últimos únicamente para pago de recibos.

$!Usuarios podrán acudir a SIMAS únicamente por la mañana este miércoles 31.
Usuarios podrán acudir a SIMAS únicamente por la mañana este miércoles 31. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Las sucursales Saúlo, en el bulevar Rodríguez Triana, y Abastos, Libertad y Norte (Viñedos) mantendrán el mismo horario de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. En el caso de Saúlo, también habrá atención los sábados en cajas receptoras.

Simas recordó a los usuarios que pueden realizar sus pagos antes de la fecha de vencimiento a través del portal pagoenlinea.simastorreon.gob.mx, así como en tiendas de conveniencia y centros comerciales como OXXO, HEB, Circle K, 7-Eleven, Al Súper y Soriana, además de los cajeros automáticos Auto Pago Digitales.

Aunque las oficinas permanecerán cerradas el 1 de enero, la paramunicipal contará con personal operativo de guardia para atender cualquier eventualidad relacionada con los servicios de agua potable y drenaje.

Para reportes, dudas o comentarios, Simas Torreón pone a disposición de la ciudadanía la línea de WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y su página oficial de Facebook SIMAS Torreón.

