Simas Torreón ajusta horarios por fin de año; invita a pagar recibos en línea

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que, con motivo de las celebraciones de fin de año, este miércoles 31 de diciembre la atención al público en oficinas centrales y sucursales será de 8:00 a 12:00 horas, mientras que el jueves 1 de enero de 2026 se suspenderán labores administrativas.

El organismo operador detalló que las oficinas administrativas y cajas receptoras de pago reanudarán actividades el viernes 2 de enero, en sus horarios habituales. La oficina matriz ubicada en el Bulevar Independencia atenderá de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, estos últimos únicamente para pago de recibos.

