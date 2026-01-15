¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón

Es una realidad que la gastronomía de Saltillo continúa ampliando su prestigio y popularidad a nivel nacional, y la reciente visita de la periodista Matilde Obregón a la ciudad confirmó este crecimiento, especialmente gracias a uno de sus platillos más emblemáticos: el cabrito, que se ha ganado un lugar privilegiado en los restaurantes locales. Uno de los establecimientos más reconocidos por su tradición y sabor es El Mesón Principal, hasta donde acudió la comunicadora. Además de degustar el platillo, Obregón entrevistó a los empresarios Juan Ramón y Braulio Cárdenas, quienes compartieron la historia y el legado gastronómico del lugar. “Definitivamente, venir a Saltillo y no hablar de su gastronomía sería imperdonable. Vinimos a uno de los mejores restaurantes que tiene esta tierra, con un lugar increíble, que además nos recomendaron”, expresó la entrevistadora durante su visita.

RECORRIDO POR LA HISTORIA Y EL SABOR El video del recorrido de Matilde Obregón por Saltillo fue difundido en Facebook, donde hasta la noche del jueves acumulaba miles de reproducciones, captando la atención de la audiencia interesada en la cocina regional. “Nos dijeron que aquí está el mejor cabrito de la ciudad”, comentó Matilde, a lo que Juan Ramón Cárdenas Cantú respondió con seguridad: “De la República”. “Huele riquísimo, tortilla verde, blanca y amarilla”, dijo la periodista mientras recorría la cocina del restaurante y observaba la elaboración artesanal de las tortillas de maíz, previo a conocer de cerca la preparación del tradicional cabrito saltillense.

UN RECORRIDO DE SABOR “La fritada es como se prepara el cabrito. Es un platillo típico en Navidad, pero en realidad se consume en todo el estado; los 38 municipios lo reconocen como su platillo tradicional”, explicó Juan Ramón durante la charla. Por su parte, Braulio Cárdenas destacó otros platillos que también forman parte de la oferta gastronómica del recinto y que han contribuido a la fama del lugar.