Estados Unidos le exige a México seguridad fronteriza ‘verificable’ contra cárteles

Las exigencias del Departamento de Estado ocurren después que Trump comentará sobre posibles ataques a cárteles en territorio mexicano

El 15 de enero, tras las declaraciones de Trump sobre intervenir en México contra el cártel de México, se reportó que el gobierno de los Estados Unidos ha exigido resultados concretos, en materia de seguridad, en México.

En el comunicado, el Departamento de Estado exigió que los resultados sean ‘verificables’ en la prevención del tráfico de fentanilo, por parte de los cárteles, a Estados Unidos.

‘...deben seguir implementando medidas concretas para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos para combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas que cruzan nuestra frontera común’ expresó el Departamento de Estado.

Se colaboró que después de la llamada telefónica entre las presidencias de México y los Estados Unidos, donde Claudia Sheinbaum volvió, presuntamente, a negar cualquier apoyo de Trump que ponga el riesgo la soberanía mexicana, se realizó otra conversación entre funcionarios, con respecto a la seguridad fronteriza.

TE PUEDE INTERESAR: Presiona EU a México para combatir a los cárteles: NYT

Se reportó que el secretario de Estado, Marco Rubio, y secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, debatieron sobre los cuales son los obstáculos de seguridad fronteriza que ambos países enfrentan.

