Apoderamiento del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las advertencias hechas por la oposición, con respecto a que con la reforma electoral peligre la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde su conferencia mañanera, la mandataria aseguró con dicha reforma se busca reforzará la democracia participativa en México.

“Tiene el objetivo de fortalecer la democracia. Nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la Presidenta quiere tener el control, de todo que Morena ahora va a ser el único partido que existe en el mundo. No, es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa, que ayuda a fortalecer la democracia”, expresó.

