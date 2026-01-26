Simas Torreón impulsa programa para ponerse al corriente en pagos

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 26 enero 2026
    Simas Torreón impulsa programa para ponerse al corriente en pagos
    El esquema de apoyo aplicará una sola vez por usuario durante el ejercicio fiscal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La propuesta beneficiará a usuarios con adeudos mayores a seis meses durante 2026

TORREÓN, COAH.- Las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Torreón aprobaron por unanimidad la aplicación de tarifas de regularización del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de apoyar a usuarios en situación de vulnerabilidad económica.

Durante la sesión conjunta, presidida por el regidor Luis Jorge Cuerda Serna, se avaló la solicitud presentada por Julio Fischer Almaraz, secretario del Consejo Directivo del Simas Torreón, para poner en marcha un programa que permita a los usuarios ponerse al corriente en el pago del servicio de agua potable.

TE PUEDE INTERESAR: Por segundo día, suspenderán clases en tres regiones de Coahuila por frente frío

El presidente de ambas comisiones explicó que la propuesta da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ingresos 2026, específicamente en el artículo 21, el cual contempla la implementación de un esquema de regularización en el cobro de los derechos de agua.

El programa está dirigido a personas con adeudos mayores a seis meses y contempla la aplicación de un descuento del 60 por ciento en el servicio doméstico, así como del 30 por ciento para los sectores industrial y comercial. El beneficio podrá otorgarse por una sola ocasión durante el presente ejercicio fiscal.

El dictamen aprobado será turnado al Cabildo para su análisis, discusión y eventual aprobación en la próxima sesión. En caso de ser autorizado, el programa entrará en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

A la sesión asistieron integrantes de ambas comisiones, entre ellos regidores y regidoras que participaron en el análisis y respaldo de esta medida orientada a apoyar la economía de las familias torreonenses y fortalecer la recaudación del organismo operador.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Servicios Públicos
adeudos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted