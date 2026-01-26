Simas Torreón impulsa programa para ponerse al corriente en pagos

TORREÓN, COAH.- Las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Torreón aprobaron por unanimidad la aplicación de tarifas de regularización del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de apoyar a usuarios en situación de vulnerabilidad económica.

Durante la sesión conjunta, presidida por el regidor Luis Jorge Cuerda Serna, se avaló la solicitud presentada por Julio Fischer Almaraz, secretario del Consejo Directivo del Simas Torreón, para poner en marcha un programa que permita a los usuarios ponerse al corriente en el pago del servicio de agua potable.

El presidente de ambas comisiones explicó que la propuesta da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ingresos 2026, específicamente en el artículo 21, el cual contempla la implementación de un esquema de regularización en el cobro de los derechos de agua.

El programa está dirigido a personas con adeudos mayores a seis meses y contempla la aplicación de un descuento del 60 por ciento en el servicio doméstico, así como del 30 por ciento para los sectores industrial y comercial. El beneficio podrá otorgarse por una sola ocasión durante el presente ejercicio fiscal.

El dictamen aprobado será turnado al Cabildo para su análisis, discusión y eventual aprobación en la próxima sesión. En caso de ser autorizado, el programa entrará en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

A la sesión asistieron integrantes de ambas comisiones, entre ellos regidores y regidoras que participaron en el análisis y respaldo de esta medida orientada a apoyar la economía de las familias torreonenses y fortalecer la recaudación del organismo operador.