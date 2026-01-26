Por segundo día, suspenderán clases en tres regiones de Coahuila por frente frío

De acuerdo con información emitida por autoridades de Protección Civil, este martes 27 de enero se mantendrá la presencia del fenómeno meteorológico, por lo que se suspenden las actividades escolares en todos los niveles educativos en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Por segundo día consecutivo, la Secretaría de Educación de Coahuila determinó la suspensión de clases presenciales en diversas regiones del estado, ante la persistencia de una masa de aire polar que mantiene bajas temperaturas y condiciones de riesgo.

Y EN EL SURESTE ARRANCAN A LAS 09:00 HORAS

En el caso de la región Sureste, las clases presenciales no se cancelan, pero el horario de entrada para primaria y secundaria se recorrerá a las 9:00 horas, como medida preventiva para reducir la exposición al frío durante las primeras horas del día. En la región Laguna, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.

La Secretaría de Educación explicó que estas decisiones buscan salvaguardar el bienestar físico del alumnado, así como de madres y padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo, ante los riesgos asociados a las bajas temperaturas.

Para las escuelas particulares, la dependencia indicó que podrán aplicar sus propios criterios, siempre y cuando mantengan una comunicación cercana y oportuna con su comunidad escolar.

Finalmente, se exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial emitida por el Gobierno del Estado y Protección Civil, así como a seguir las recomendaciones preventivas mientras persistan las condiciones climatológicas adversas.