SIMAS Torreón refuerza operativos por fallas en drenaje y ratifica vigencia de descuentos en adeudos

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    SIMAS Torreón refuerza operativos por fallas en drenaje y ratifica vigencia de descuentos en adeudos
    SIMAS Torreón reforzó las labores de mantenimiento y anunció una campaña para prevenir taponamientos por acumulación de basura. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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SIMAS Torreón mantiene brigadas en distintos sectores para atender reportes de drenaje, al tiempo que prepara una campaña para reducir la basura que obstruye la red sanitaria

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dar respuesta directa a las demandas de la población, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón mantiene desplegadas brigadas de cuadrillas en diversos puntos de la ciudad, enfocado principalmente en solucionar los reportes vinculados al drenaje sanitario, según detalló el titular de la dependencia, Xavier Alain Herrera Arroyo.

Asimismo, el funcionario destacó que el programa de bonificaciones y descuentos para aquellos usuarios con saldos pendientes sigue plenamente activo, con el fin de facilitar la regularización de las cuentas.

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Al supervisar las maniobras en la colonia Nuevo México, el directivo señaló que, mientras el abastecimiento de agua potable se suministra de forma regular en el poniente de la ciudad, los esfuerzos técnicos se han canalizado a subsanar fallas en la red de alcantarillado y a definir los tramos que requieren un reemplazo integral.

”Nos mantenemos en campo, evaluando directamente con los equipos de trabajo cada situación para intervenir de forma inmediata en las áreas que demandan atención prioritaria”.

$!Xavier Alain Herrera Arroyo supervisó los trabajos de atención al drenaje sanitario en la colonia Nuevo México.
Xavier Alain Herrera Arroyo supervisó los trabajos de atención al drenaje sanitario en la colonia Nuevo México. SANDRA GÓMEZ

Herrera Arroyo precisó que las afectaciones responden en parte a la obsolescencia de los colectores, pero subrayó que un factor determinante es la gran cantidad de desechos sólidos localizados en el interior de las tuberías, lo que genera taponamientos severos y complicaciones operativas ante la presencia de precipitaciones.

Por lo anterior, dio a conocer que la paramunicipal implementará una jornada de difusión y concientización ciudadana orientada a erradicar el tiradero de basura en la vía pública, toda vez que los desperdicios son arrastrados por las corrientes hacia las bocas de tormenta y las redes generales.

En cuanto al balance tras las precipitaciones recientes, el responsable del organismo hídrico confirmó que únicamente se detectaron dos fracturas de tubería en el sector oriente, mientras que el área centro se mantuvo sin incidencias mayores.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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