SIMAS Torreón repara bomba ‘El Fresno’, tras detectar daños en su sistema de transmisión (VIDEO)
SIMAS Torreón repara la bomba 23R “El Fresno” tras una filtración y prevé concluir los trabajos en menos de 72 horas para restablecer su operación
TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón lleva a cabo trabajos de reparación en la bomba 23R “El Fresno”, derivado de una filtración de agua que ocasionó afectaciones en el sistema de transmisión.
Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general del organismo, instruyó una revisión estructural integral del pozo y la verificación de su profundidad, con el propósito de garantizar su correcto y eficiente funcionamiento.
De acuerdo con las estimaciones técnicas, las labores de reparación del equipo concluirán en un lapso menor a 72 horas, para proceder a su reinstalación y posterior reincorporación a la red hidráulica, tras comprobar sus condiciones operativas.
Estas acciones reafirman el compromiso del SIMAS Torreón con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, orientado a brindar un servicio más confiable a la ciudadanía.
Para reportar incidencias, situaciones sospechosas o actos vandálicos en las instalaciones del organismo, la institución mantiene habilitados la línea de WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y su página oficial de Facebook, SIMAS Torreón.