SIMAS Torreón repara bomba ‘El Fresno’, tras detectar daños en su sistema de transmisión (VIDEO)

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    SIMAS Torreón repara bomba ‘El Fresno’, tras detectar daños en su sistema de transmisión (VIDEO)
    Personal de SIMAS Torreón realiza trabajos de reparación en la bomba 23R “El Fresno” para restablecer su funcionamiento. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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SIMAS Torreón repara la bomba 23R “El Fresno” tras una filtración y prevé concluir los trabajos en menos de 72 horas para restablecer su operación

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón lleva a cabo trabajos de reparación en la bomba 23R “El Fresno”, derivado de una filtración de agua que ocasionó afectaciones en el sistema de transmisión.

Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general del organismo, instruyó una revisión estructural integral del pozo y la verificación de su profundidad, con el propósito de garantizar su correcto y eficiente funcionamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-preve-reactivar-la-exportacion-de-ganado-a-estados-unidos-en-noviembre-vemos-luz-al-final-del-tunel-CG22420662
$!El organismo estima concluir las labores en menos de 72 horas, tras verificar las condiciones operativas del pozo.
El organismo estima concluir las labores en menos de 72 horas, tras verificar las condiciones operativas del pozo. SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con las estimaciones técnicas, las labores de reparación del equipo concluirán en un lapso menor a 72 horas, para proceder a su reinstalación y posterior reincorporación a la red hidráulica, tras comprobar sus condiciones operativas.

Estas acciones reafirman el compromiso del SIMAS Torreón con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, orientado a brindar un servicio más confiable a la ciudadanía.

Para reportar incidencias, situaciones sospechosas o actos vandálicos en las instalaciones del organismo, la institución mantiene habilitados la línea de WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y su página oficial de Facebook, SIMAS Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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