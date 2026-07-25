Coahuila prevé reactivar la exportación de ganado a Estados Unidos en noviembre: ‘Vemos luz al final del túnel’

“Esa es la expectativa que tenemos nosotros aquí como Coahuila. No está firme, no está anunciado porque seríamos una tercera etapa prácticamente. Requerimos que las dos primeras etapas salgan y funcionen bien como estamos esperando para que se dé esa tercera etapa aquí con nosotros”, explicó a VANGUARDIA Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC).

Para la primera semana de noviembre se contempla la reapertura de la exportación de ganado vacuno de Coahuila hacia Estados Unidos, como parte de la tercera etapa del plan gradual de reactivación comercial de la ganadería mexicana.

La reactivación de las exportaciones se da luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informara que recibió una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que comunicó la decisión de reanudar el comercio pecuario tras las acciones de contención de la plaga del gusano barrenador en colaboración con la Sagarpa y Senasica.

Amezcua Villarreal detalló que durante el año y nueve meses que ha permanecido cerrada la frontera para los productores locales, se dejaron de ingresar cerca de 3 mil millones de pesos en el estado de Coahuila, mientras que a nivel nacional la cifra oscila entre los 25 mil y 30 mil millones de pesos.

“Fue una época difícil. Justo cuando se nos da el cierre de la exportación aquí en el norte del país, nosotros en Coahuila veníamos arrastrando una sequía de cuatro años, todavía el año pasado tuvimos un quinto año más de sequía. Esa sequía nos afectó tremendamente en nuestra producción y en nuestros inventarios ganaderos”, afirmó.

El dirigente expuso que el freno comercial detuvo la economía del sector pecuario local, provocando la suspensión de inversiones y proyecciones a futuro que ya se tenían planeadas por parte de los productores del estado.

“Mientras que el ganadero empieza a tomar la decisión de qué va a producir y cómo lo va a producir hasta que llega un pedazo de carne a la mesa del consumidor, tarda poco más de tres años. No es una maquinita que uno enciende de la noche a la mañana y empezamos a producir”, expuso.

Sobre el esquema de reactivación, el presidente de la UGRC señaló que la apertura iniciará de manera escalonada de oeste a este.

El primer puerto en abrir será el de Agua Prieta, Sonora, el próximo 24 de agosto, para posteriormente dar paso 30 días después a los puertos de San Jerónimo y Palomas en el estado de Chihuahua.

“De lo que depende todo esto es que cuando empiecen a cruzar los primeros lotes en Agua Prieta, Sonora, no haya ninguna situación que alarme a los americanos, que todo fluya en normalidad y que se demuestre que los protocolos nuevos que se están implementando son efectivos”, señaló.

Amezcua Villarreal indicó que desde diciembre de 2024, tras el anuncio del cierre fronterizo, la Unión Ganadera en conjunto con las autoridades locales iniciaron trabajos e inversiones para cumplir con las exigencias sanitarias estipuladas.

COAHUILA TIENE CUARENTENARIA LISTA

“Decirle a todos los productores que Coahuila está listo, que tenemos nuestra cuarentenaria lista y aprobada al 100 por ciento, que todo el esfuerzo y todo lo que dedicamos en este año y medio va a dar frutos y que ya estamos viendo la luz al final del túnel”, manifestó.

Finalmente, el presidente de la UGRC felicitó al equipo del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al titular de la Sagarpa, Julio Berdegué, y a Gabriel Ayala por las gestiones de negociación realizadas.

“Agradezco igualmente el apoyo de Jesús María Montemayor (secretario de Desarrollo Rural) y de nuestro gobernador Manolo Jiménez, todo el apoyo en los recursos, lo que metieron de inversiones a nuestras cuarentenarias para que podamos decir que Coahuila también está listo y estamos a la par y al nivel de Sonora y de Chihuahua”, concluyó.