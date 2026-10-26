Torreón: Seis de cada 10 cuentas de predial presentan rezago; alistan descuentos en noviembre

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: Seis de cada 10 cuentas de predial presentan rezago; alistan descuentos en noviembre
    Javier Lechuga Jiménez, tesorero del municipio de Torreón, afirmó que solo 10 contribuyentes van al corriente en el pago del predial. SANDRA GÓMEZ

Anuncia Tesorería descuentos del 100 por ciento en multas y recargos, durante el mes de noviembre

TORREÓN, COAH.- Cerca del 60 por ciento de las cuentas del padrón catastral de Torreón presenta atrasos en el pago del predial, según estimaciones de la Tesorería Municipal. Para incentivar la regularización, durante noviembre se aplicará un descuento del 100 por ciento en multas y recargos, que también abarcará las contribuciones de pavimento y limpieza.

El tesorero Javier Lechuga Jiménez Labora informó que la recaudación alcanza alrededor del 40 por ciento de la base registrada, aunque aclaró que el padrón requiere una depuración antes de establecer con precisión cuántas cuentas mantienen adeudos y cuáles pueden cobrarse.

Nombran a Manuel Valdés Ruiz contralor de Torreón; piden autonomía en las revisiones

Entre los problemas detectados figuran registros duplicados y cuentas catastrales cuya información debe revisarse. Estas inconsistencias, explicó, obligan a tomar con cautela la estimación del rezago.

Para corregirlas, el Ayuntamiento trabaja en un nuevo sistema catastral al que se trasladará la información, con el propósito de actualizar los registros y contar con una base más confiable para el seguimiento de los pagos pendientes.

La falta de pago, señaló el funcionario, se presenta tanto en colonias populares como en zonas residenciales, por lo que las acciones de cobro y las facilidades para regularizarse se extienden a distintos sectores de la ciudad.

Como parte de esa estrategia, el Municipio mantiene módulos itinerantes en lugares como Villa Renacimiento, Senderos y Torreón Jardín, para que los habitantes puedan realizar sus trámites y pagos más cerca de sus domicilios.

Lechuga Jiménez Labora indicó que los estímulos fiscales relacionados con el Buen Fin estarán disponibles durante todo noviembre. La intención es dar un margen más amplio a las familias para ponerse al corriente, particularmente después de las quincenas, cuando suele aumentar la respuesta de los contribuyentes.

De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, quienes arrastren adeudos de varios años podrán regularizar los últimos cinco sin pagar multas ni recargos, conforme a las condiciones del programa.

Reforzarán vigilancia por Halloween y Día de Muertos en Torreón

Para los adultos mayores, recordó que existe un descuento del 50 por ciento, al que se suman los beneficios aplicables a multas y recargos durante este periodo.

El Tesorero exhortó a los propietarios a consultar su situación y aprovechar las facilidades de pago. Señaló que la recaudación del predial aporta recursos para sostener servicios municipales como la seguridad pública, la recolección de basura y el alumbrado.

El estado de cuenta puede revisarse en el portal oficial del Ayuntamiento, www.torreon.gob.mx (https://www.torreon.gob.mx), dentro del apartado correspondiente al impuesto predial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Predial
Deudas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antes de irme

Antes de irme
true

POLITICÓN: Transportistas de Coahuila se suman a paro; buscan garantías para trabajar sin riesgos
true

Taddei, instrumento desechable para la 4T
Conoce por qué lloverá cuatro días en Saltillo, cómo estará el clima del 27 al 30 de octubre y cuándo regresarán las temperaturas cálidas.

¿Por qué lloverá 4 días en Saltillo?... se aproximan lluvias consecutivas y temperaturas frescas
Transportistas de carga mantienen el paro y advierten que no retirarán sus unidades hasta obtener respuestas a sus demandas.

Transportistas bloquean parcialmente la carretera Saltillo-Monterrey; advierten paro total
Los asientos de quienes participaron en la bronca aparecieron marcados El incidente empañó una victoria de 2-1 para los albiazules.

Rayados aplica la cero tolerancia y cancela abonos de peleoneros en el BBVA
El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la prohibición de todas las manifestaciones que no estuvieran organizadas por los sindicatos e instó a que se restableciera la calma.

El presidente francés, Emmanuel Macron, promete ‘medidas enérgicas’ para apaciguar las protestas
Su trayectoria académica, su activismo propalestino y sus vínculos profesionales están ahora bajo escrutinio judicial.

Detienen a Youssef Siher, el presunto ‘cerebro’ detrás de los disturbios en Milán