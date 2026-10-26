Torreón: Seis de cada 10 cuentas de predial presentan rezago; alistan descuentos en noviembre

El tesorero Javier Lechuga Jiménez Labora informó que la recaudación alcanza alrededor del 40 por ciento de la base registrada, aunque aclaró que el padrón requiere una depuración antes de establecer con precisión cuántas cuentas mantienen adeudos y cuáles pueden cobrarse.

TORREÓN, COAH.- Cerca del 60 por ciento de las cuentas del padrón catastral de Torreón presenta atrasos en el pago del predial, según estimaciones de la Tesorería Municipal. Para incentivar la regularización, durante noviembre se aplicará un descuento del 100 por ciento en multas y recargos, que también abarcará las contribuciones de pavimento y limpieza.

Entre los problemas detectados figuran registros duplicados y cuentas catastrales cuya información debe revisarse. Estas inconsistencias, explicó, obligan a tomar con cautela la estimación del rezago.

Para corregirlas, el Ayuntamiento trabaja en un nuevo sistema catastral al que se trasladará la información, con el propósito de actualizar los registros y contar con una base más confiable para el seguimiento de los pagos pendientes.

La falta de pago, señaló el funcionario, se presenta tanto en colonias populares como en zonas residenciales, por lo que las acciones de cobro y las facilidades para regularizarse se extienden a distintos sectores de la ciudad.

Como parte de esa estrategia, el Municipio mantiene módulos itinerantes en lugares como Villa Renacimiento, Senderos y Torreón Jardín, para que los habitantes puedan realizar sus trámites y pagos más cerca de sus domicilios.

Lechuga Jiménez Labora indicó que los estímulos fiscales relacionados con el Buen Fin estarán disponibles durante todo noviembre. La intención es dar un margen más amplio a las familias para ponerse al corriente, particularmente después de las quincenas, cuando suele aumentar la respuesta de los contribuyentes.

De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, quienes arrastren adeudos de varios años podrán regularizar los últimos cinco sin pagar multas ni recargos, conforme a las condiciones del programa.