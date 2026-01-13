Sociedad Animalista denuncia zoológico clandestino en ejido Finisterre, Coahuila

Este sitio, ubicado en una zona rural del semidesierto, ha generado preocupación entre activistas debido a la aparente falta de regulación y supervisión adecuada, situación que pone en riesgo la salud y el bienestar de los ejemplares que ahí se resguardan.

TORREÓN, COAH.- La Sociedad Animalista de La Laguna, A. C., reportó la existencia de un zoológico clandestino en el ejido Finisterre, del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, donde presuntamente se mantiene en cautiverio a una variedad de animales exóticos, por lo que exigió la intervención de las autoridades ambientales.

El despacho jurídico de la asociación civil recibió diversas quejas relacionadas con el funcionamiento de un zoológico en dicha comunidad rural del semidesierto, el cual presuntamente opera de manera irregular. Esta situación ya fue notificada a las autoridades competentes, a fin de que se realice una inspección y se confirmen las condiciones en las que funciona el lugar.

De acuerdo con la información recabada, las instalaciones carecerían de infraestructura adecuada para la protección de especies exóticas, lo que podría derivar en casos de maltrato o negligencia.

La abogada y activista animalista, presidenta de la Defensoría Animalista Laguna, señaló que sin el afán de perjudicar a las personas que instalaron el espacio con fines de “recreación familiar”, el objetivo es garantizar el cuidado adecuado y un entorno seguro para los animales. Indicó que en las fotografías recibidas se observa la presencia de un camello, un mono araña y un leopardo, especies que requieren atención especializada y cuya permanencia en espacios no autorizados representa un riesgo tanto para su integridad como para las personas que acuden al lugar.

La representante del despacho de la Defensoría Animalista reiteró que se busca el cumplimiento del debido cuidado de los “seres sintientes”, al advertir que, de haberse adquirido estas especies de manera ilegal, se estaría incurriendo en un delito federal. Asimismo, subrayó la importancia de reforzar la vigilancia y sancionar a quienes incumplan las leyes de protección animal, con el fin de evitar el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Advirtió que se trata de especies que deben manejarse con extrema precaución, ya que en el lugar hay un leopardo al que las personas se acercan para tomarse fotografías, lo que representa un alto riesgo. Estos animales pueden reaccionar de forma agresiva y, en ocasiones, incluso sus propios cuidadores se encuentran en peligro. Alertó sobre la irresponsabilidad de permitir el contacto directo entre visitantes y animales salvajes, pues aun los trabajadores especializados enfrentan riesgos considerables.