Sociedad Animalista denuncia zoológico clandestino en ejido Finisterre, Coahuila
La Sociedad Animalista de La Laguna denunció la operación de un presunto zoológico clandestino en el ejido Finisterre, en Francisco I. Madero, Coahuila
TORREÓN, COAH.- La Sociedad Animalista de La Laguna, A. C., reportó la existencia de un zoológico clandestino en el ejido Finisterre, del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, donde presuntamente se mantiene en cautiverio a una variedad de animales exóticos, por lo que exigió la intervención de las autoridades ambientales.
Este sitio, ubicado en una zona rural del semidesierto, ha generado preocupación entre activistas debido a la aparente falta de regulación y supervisión adecuada, situación que pone en riesgo la salud y el bienestar de los ejemplares que ahí se resguardan.
El despacho jurídico de la asociación civil recibió diversas quejas relacionadas con el funcionamiento de un zoológico en dicha comunidad rural del semidesierto, el cual presuntamente opera de manera irregular. Esta situación ya fue notificada a las autoridades competentes, a fin de que se realice una inspección y se confirmen las condiciones en las que funciona el lugar.
De acuerdo con la información recabada, las instalaciones carecerían de infraestructura adecuada para la protección de especies exóticas, lo que podría derivar en casos de maltrato o negligencia.
La abogada y activista animalista, presidenta de la Defensoría Animalista Laguna, señaló que sin el afán de perjudicar a las personas que instalaron el espacio con fines de “recreación familiar”, el objetivo es garantizar el cuidado adecuado y un entorno seguro para los animales. Indicó que en las fotografías recibidas se observa la presencia de un camello, un mono araña y un leopardo, especies que requieren atención especializada y cuya permanencia en espacios no autorizados representa un riesgo tanto para su integridad como para las personas que acuden al lugar.
La representante del despacho de la Defensoría Animalista reiteró que se busca el cumplimiento del debido cuidado de los “seres sintientes”, al advertir que, de haberse adquirido estas especies de manera ilegal, se estaría incurriendo en un delito federal. Asimismo, subrayó la importancia de reforzar la vigilancia y sancionar a quienes incumplan las leyes de protección animal, con el fin de evitar el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre.
Advirtió que se trata de especies que deben manejarse con extrema precaución, ya que en el lugar hay un leopardo al que las personas se acercan para tomarse fotografías, lo que representa un alto riesgo. Estos animales pueden reaccionar de forma agresiva y, en ocasiones, incluso sus propios cuidadores se encuentran en peligro. Alertó sobre la irresponsabilidad de permitir el contacto directo entre visitantes y animales salvajes, pues aun los trabajadores especializados enfrentan riesgos considerables.
PIDEN LIBERAR A GATO MONTÉS
Asimismo, la Defensoría Animalista de La Laguna solicitó el apoyo de las autoridades para rescatar a un gato montés que se encuentra encadenado dentro de un domicilio en Matamoros, Coahuila, al recordar que en el país está prohibida la tenencia de este tipo de especies, las cuales se encuentran protegidas por la ley.
La organización enfatizó que los animales silvestres no deben permanecer en cautiverio ni ser tratados como mascotas, y reiteró el llamado urgente a las autoridades ambientales para que intervengan en casos similares y garanticen el respeto a la vida y la libertad de los animales.