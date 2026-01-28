Suprema Corte avala actuación de Simas Torreón en litigio por aguas residuales

Torreón
/ 28 enero 2026
    Suprema Corte avala actuación de Simas Torreón en litigio por aguas residuales
    La resolución de la Suprema Corte fortalece la posición legal de Simas Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La SCJN emitió un fallo definitivo que respalda al organismo operador y cierra un proceso legal de largo alcance

TORREÓN, COAH.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución definitiva que avala la actuación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón en un litigio relacionado con el tratamiento de aguas residuales, poniendo fin a un prolongado proceso legal.

El gerente de la paramunicipal, Roberto Escalante González, destacó que el fallo confirma que el organismo ha operado conforme a derecho y en defensa del interés público, además de sentar un precedente importante para proteger el patrimonio ciudadano frente a prácticas irregulares o reclamos indebidos de particulares.

Señaló que, aunque Simas mantiene abiertos diversos juicios administrativos heredados de administraciones anteriores, los casos vinculados específicamente al manejo de aguas residuales se encuentran bajo control y no representan riesgos financieros ni operativos para el organismo.

$!El gerente de Simas Torreón, Roberto Escalante González, informó sobre los alcances de la resolución judicial.
El gerente de Simas Torreón, Roberto Escalante González, informó sobre los alcances de la resolución judicial. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Escalante González subrayó que la resolución de la Corte no afecta el proyecto de la nueva planta tratadora de aguas residuales, el cual continúa conforme a los tiempos establecidos y en coordinación con autoridades federales.

Finalmente, aseguró que el equipo jurídico del Simas mantiene una vigilancia permanente sobre todos los expedientes legales, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y priorizar la atención a la ciudadanía.

