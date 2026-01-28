Suprema Corte avala actuación de Simas Torreón en litigio por aguas residuales

TORREÓN, COAH.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución definitiva que avala la actuación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón en un litigio relacionado con el tratamiento de aguas residuales, poniendo fin a un prolongado proceso legal.

El gerente de la paramunicipal, Roberto Escalante González, destacó que el fallo confirma que el organismo ha operado conforme a derecho y en defensa del interés público, además de sentar un precedente importante para proteger el patrimonio ciudadano frente a prácticas irregulares o reclamos indebidos de particulares.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades alistan feria del empleo para Región Sureste de Coahuila

Señaló que, aunque Simas mantiene abiertos diversos juicios administrativos heredados de administraciones anteriores, los casos vinculados específicamente al manejo de aguas residuales se encuentran bajo control y no representan riesgos financieros ni operativos para el organismo.