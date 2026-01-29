¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de 'Papás por Siempre'

Israel García
El primer puente escolar y laboral de 2026 puede disfrutarse en casa o con alguna de estas opciones culturales y de entretenimiento que te presentamos

Show
/ 29 enero 2026
El clima parece dar tregua para que este fin de semana sea ideal tanto para quedarse en casa como para aprovechar las actividades culturales que se ofrecerán en la ciudad. En este primer puente del año, Saltillo presenta diversas opciones para todos los gustos. ¿Ya sabes qué vas a hacer?

JORNADA CULTURAL POR ‘CAMINO A CASA’

Con motivo del sexto aniversario del programa Camino a Casa, Radio Concierto realizará una jornada gratuita de actividades artísticas y culturales el sábado 31 de enero, a partir de las 17:00 horas.

El programa, conducido y producido por el periodista cultural Mauro Marines, celebrará su aniversario con una jornada cultural en las instalaciones de Radio Concierto, con entrada libre para todo el público.

Durante el evento se contará con una exposición colectiva con obra de artistas coahuilenses y nacionales, un recital de clavecín, una lectura y diálogo en torno a Tolkien, así como una transmisión especial con público en vivo.

OBRA DE TEATRO CON NINEL CONDE, YAHIR Y LAURA FLORES

La puesta en escena Por qué los hombres aman a las cabronas arrancará el año con una gira por diversas ciudades de México y contará con un elenco integrado por Ninel Conde, Yahir y la primera actriz Laura Flores. La obra llegará a Saltillo este domingo 1 de febrero al Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

De acuerdo con la información disponible, la venta de boletos se realiza a través del sitio newticket.com.mx, con precios que van de los 500 a los 1,000 pesos, según la zona elegida. Las funciones están programadas para las 18:00 y 20:30 horas, un día después de su presentación en Torreón.

EXPOSICIÓN COLECTIVA

El viernes 29 de enero se llevará a cabo la inauguración de la exposición colectiva Cerámica del Desierto 4.0, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Teatro García Carrillo.

Artistas de diversas búsquedas y trayectorias dialogan a través de una misma materialidad, con la misión de aprovechar el espacio y acercar su obra al público de Saltillo.

CEREMONIA DE LOS GRAMMY

Para el domingo 1 de febrero, si el plan es no salir de casa y disfrutar de una pizza, también se podrá seguir la edición 2026 de los premios Grammy.

A partir de las 18:55 horas, la ceremonia podrá verse en vivo en México a través de televisión abierta por Imagen Televisión. En televisión de paga, la gala se transmitirá —como cada año— por TNT Latinoamérica, mientras que en streaming estará disponible en HBO Max, también desde las 18:00 horas.

El evento contará con actuaciones en vivo de artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Justin Bieber, entre otros.

FINAL DE TELENOVELA

A las 19:00 horas de este domingo 1 de febrero se transmitirá el final de la telenovela Papás por Siempre, secuela producida por Rosy Ocampo tras el éxito de su primera parte, estrenada en 2024.

El melodrama es protagonizado por José Ron y Ariadne Díaz, junto a Altair Jarabo, Erika Buenfil y un amplio elenco. La transmisión será por la señal de Las Estrellas y, de manera simultánea, por la plataforma ViX.

