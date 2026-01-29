$!¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’

El clima parece dar tregua para que este fin de semana sea ideal tanto para quedarse en casa como para aprovechar las actividades culturales que se ofrecerán en la ciudad. En este primer puente del año, Saltillo presenta diversas opciones para todos los gustos. ¿Ya sabes qué vas a hacer?

JORNADA CULTURAL POR ‘CAMINO A CASA’ Con motivo del sexto aniversario del programa Camino a Casa, Radio Concierto realizará una jornada gratuita de actividades artísticas y culturales el sábado 31 de enero, a partir de las 17:00 horas. El programa, conducido y producido por el periodista cultural Mauro Marines, celebrará su aniversario con una jornada cultural en las instalaciones de Radio Concierto, con entrada libre para todo el público. Durante el evento se contará con una exposición colectiva con obra de artistas coahuilenses y nacionales, un recital de clavecín, una lectura y diálogo en torno a Tolkien, así como una transmisión especial con público en vivo.

OBRA DE TEATRO CON NINEL CONDE, YAHIR Y LAURA FLORES La puesta en escena Por qué los hombres aman a las cabronas arrancará el año con una gira por diversas ciudades de México y contará con un elenco integrado por Ninel Conde, Yahir y la primera actriz Laura Flores. La obra llegará a Saltillo este domingo 1 de febrero al Teatro de la Ciudad Fernando Soler. De acuerdo con la información disponible, la venta de boletos se realiza a través del sitio newticket.com.mx, con precios que van de los 500 a los 1,000 pesos, según la zona elegida. Las funciones están programadas para las 18:00 y 20:30 horas, un día después de su presentación en Torreón.

EXPOSICIÓN COLECTIVA El viernes 29 de enero se llevará a cabo la inauguración de la exposición colectiva Cerámica del Desierto 4.0, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Teatro García Carrillo. Artistas de diversas búsquedas y trayectorias dialogan a través de una misma materialidad, con la misión de aprovechar el espacio y acercar su obra al público de Saltillo.

CEREMONIA DE LOS GRAMMY Para el domingo 1 de febrero, si el plan es no salir de casa y disfrutar de una pizza, también se podrá seguir la edición 2026 de los premios Grammy. A partir de las 18:55 horas, la ceremonia podrá verse en vivo en México a través de televisión abierta por Imagen Televisión. En televisión de paga, la gala se transmitirá —como cada año— por TNT Latinoamérica, mientras que en streaming estará disponible en HBO Max, también desde las 18:00 horas. El evento contará con actuaciones en vivo de artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Justin Bieber, entre otros.