POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

I. ABONOS GRANDOTES

El grupo empresarial que comanda Ricardo Salinas Pliego, a quien en las redes sociales se conoce como “el Tío Richie”, anunció ayer -despejando, de paso, el “encriptado” comunicado que el SAT emitió por la tarde- que ha cerrado el larguísimo episodio de “controversia fiscal” sostenido con el Gobierno de la República. El trato final implica el pago de más de 32 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil 400 ya sonaron en la caja que opera Antonio Martínez Dagnino. El resto, según se informó, será cubierto en 18 parcialidades. Pero la narrativa que este episodio provocó, queda claro, no ha terminado.

II. REVIRE

Y es que en el comunicado de Grupo Salinas se plantea también la necesidad de que “las cosas cambien” en el país y para ello es necesario “convocar a una verdadera revolución cultural” señalando que el magnate y sus empresas “siempre serán aliados de México” en el propósito de “recuperar” la prosperidad para el país y los mexicanos. Si a usted le suena a discurso de campaña, es porque seguramente lo es. O al menos lo que queda claro es que Salinas no ha puesto fin a la confrontación ideológica con la cuatroté...

III. PLAZOS...

A más tardar hoy, el PAN de Elisa Maldonado tendría que definir el método con el cual seleccionará a las 16 candidaturas que, convicciones aparte, necesita para inscribir ante el órgano electoral entre el 25 y el 29 de abril próximos. Y a más tardar el lunes próximo tendrán que informarle al IEC sobre el método que eligieron. Todos los partidos tienen la misma obligación, desde luego, pero en el caso del PAN las fechas cobran relevancia especial porque, como se ha dicho repetidamente, los albiazules locales no se prepararon para esta eventualidad y nadie parece tener intención de asumir la responsabilidad de desahogar los procedimientos respectivos.

IV. AUSENCIA

De hecho, se comenta que todas las “figuras relevantes” del panismo comarcado han recreado el clásico sketch en el cual el líder de un contingente pide voluntarios para realizar una misión difícil, riesgosa o compleja y, cuando solicita que den un paso al frente los dispuestos al sacrificio, todos dan un paso hacia atrás... porque en las filas del PAN nadie está ya dispuesto a hacer el gasto “por convicción”... aunque hace apenas tres meses hayan anunciado que “recuperarían su esencia”.

V. LA TOMA DEL IEC

Para el Instituto Electoral de Coahuila, el de ayer debió ser un día de trámite. La entrega del convenio de coalición entre Morena y PT era, en esencia, un acto administrativo ordinario. Pero la vocación autoritaria del partido guinda y la inexperiencia -o complacencia- del Consejo General convirtió lo rutinario en un hecho grave, porque el morenismo, encabezado por Luisa María Alcalde y acompañado por Beto Anaya del PT, decidió “tomar el edificio” controlando accesos y decidiendo quién entraba al inmueble y a la sala de sesiones, mientras el Consejo General posaba sonriente para la foto. Afuera quedaron reporteros, impedidos de cubrir un acto en un edificio público. Un precedente que no debería pasar inadvertido.

VI. PIFIA

Como si el escenario no fuera suficiente, vino la frase. Luisa María Alcalde soltó aquello de que “aquí hay mucha gente valiente echada para adelante”, provocando sonrisas incómodas entre los asistentes. La declaración evidenció un desconocimiento del contexto político local... ¡por favor!: que alguien le explique. La nota de fondo fue otra: un partido había decidido, sin oposición, tomar el control de una institución autónoma. Y lo más delicado fue que nadie, desde la autoridad electoral, puso un alto o marcó límites.

VII. SONRISAS

Existe una regla no escrita para los órganos electorales: cuidar su participación en actos políticos. En trámites de este tipo, lo común es que la administración reciba los documentos y los consejeros se mantengan al margen. La integración actual del IEC decidió participar activamente, posar para la foto y formar parte del evento. El presidente provisional, Óscar Rodríguez, no ocultó la sonrisa al recibir el convenio, fortaleciendo la versión de su cercanía con Morena. No fue el único caso. La consejera Laila Miranda también apareció ayer... pero en el registro de la alianza PRI-UDC no estuvo presente. Detalles, dirán algunos. Mensajes, dirán otros.

VIII. INEXPERIENCIA

La inexperiencia suele tener consecuencias. En materia electoral, cada gesto comunica. La autoridad no solo debe ser imparcial, sino parecerlo. Lo ocurrido ayer dejó señales difíciles de ignorar y abrió flancos innecesarios en un proceso que apenas comienza. Para cerrar la jornada, los consejeros se reunieron con la consejera nacional del INE Dania Ravel Cuevas, un encuentro que pasó inadvertido frente al ruido previo. Cuando el escándalo tapa lo institucional, algo se hizo mal.

IX. LUCHITA

La que, según parece, no se resigna a la pérdida de privilegios... ¡perdón!, del registro de su partido, es “La Comadre” Mary Telma Guajardo, quien ha sido, sin duda alguna, la que más provecho le sacó a la extinta franquicia del Sol Azteca. Dicen los enterados que la exdiputada local anda en busca de todos los aliados priistas con los cuales, en el pasado reciente, hizo negocios... ¡perdón otra vez!, forjó acuerdos políticos en bien de Coahuila, para ver si le encuentran un espacio en la coalición tricolor que le permita seguir contribuyendo a la consolidación democrática. Y dicen que todavía hay quienes la escuchan. ¿Será?