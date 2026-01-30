¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo

Internacional
/ 30 enero 2026
    ¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo
    La creciente presión de Donald Trumps, el colapso económico y una crisis energética crítica han llevado a embajadas y empresas extranjeras a revisar planes de evacuación en Cuba. VANGUARDIA/Gemini/IA

Embajadas europeas y latinoamericanas activan planes de evacuación en Cuba, que enfrenta una crisis petrolera con reservas para solo 15 días

Embajadas de Europa y América Latina están revisando sus planes de contingencia y evacuación ante el deterioro de la situación política, económica y energética en Cuba.

La inquietud se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, lo que incrementó la presión de Washington sobre la isla y reavivó temores sobre una posible intervención estadounidense.

Diplomáticos extranjeros han confirmado que se están actualizando registros de ciudadanos, realizando llamadas de verificación y almacenando combustible, agua y suministros para afrontar eventuales cortes prolongados de energía.

TE PUEDE INTERESAR: Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba

EMPRESAS INTERNACIONALES REPLANTEAN SU PRESENCIA

El sector privado también ha encendido las alertas. La multinacional Unilever evacuó a las familias de su personal extranjero, reflejando el nivel de riesgo que perciben las corporaciones con operaciones en la isla.

Varias filiales internacionales reconocen que están revisando la viabilidad de continuar en Cuba, debido al aumento de apagones, la escasez de combustible y la creciente incertidumbre geopolítica.

Aunque algunas empresas mantienen reservas de carburantes, advierten que, si se interrumpen los envíos desde Venezuela y México, sus operaciones podrían volverse insostenibles.

CRISIS PETROLERA: RESERVAS PARA SOLO 15 DÍAS

De acuerdo con datos de la consultora Kpler citados por Financial Times, Cuba cuenta con reservas de petróleo suficientes para apenas 15 o 20 días.

En lo que va de 2026, la isla solo ha recibido 84,900 barriles, una cifra muy inferior al promedio diario de 37,000 barriles registrado en 2025. La combinación del inventario actual con el último cargamento apenas cubriría dos a tres semanas de consumo.

El cierre del suministro venezolano y la suspensión de envíos desde México, bajo presión de Estados Unidos, han agravado la crisis energética, afectando directamente la generación eléctrica y la estabilidad económica.

ESTADOS UNIDOS ENDURECE SU PRESIÓN

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo al régimen cubano, buscando frenar el apoyo energético a La Habana.

Trump afirmó que Cuba está “a punto de caer”, mientras que funcionarios como Marco Rubio y Christopher Landau han advertido sobre un posible cambio político en la isla.

Expertos energéticos señalan que, sin nuevos cargamentos en las próximas semanas, Cuba enfrenta un escenario crítico que amenaza la estabilidad del régimen y profundiza la crisis social.

UNA TENSIÓN HISTÓRICA EN SU PUNTO MÁS ALTO

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado marcadas por décadas de conflicto, desde Bahía de Cochinos (1961) hasta la crisis de los misiles (1962) y episodios migratorios como el Mariel (1980).

Analistas consideran que el momento actual representa una de las mayores tensiones en décadas, impulsada por la presión internacional, el colapso económico y la creciente escasez de recursos básicos.

Mientras tanto, el presidente Miguel Díaz-Canel insiste en que las amenazas externas no detendrán al régimen, aunque la población enfrenta apagones diarios, recesión y una crisis humanitaria en aumento.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CRISIS EN CUBA

· Solo hay petróleo para 15–20 días· México y Venezuela redujeron o suspendieron envíos

· Embajadas activaron planes de evacuación

· Empresas internacionales evalúan salir del país

· Analistas advierten un riesgo de escalada militar

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ayuda humanitaria a Cuba continúa’... Sheinbaum reafirma que mantendrá envío de petróleo

La combinación de presión estadounidense, crisis energética y aislamiento internacional ha colocado a Cuba en una de sus situaciones más delicadas en décadas, con embajadas y empresas preparándose para un posible escenario de emergencia.

