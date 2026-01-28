Autoridades alistan feria del empleo para Región Sureste de Coahuila

Coahuila
/ 28 enero 2026
    Autoridades alistan feria del empleo para Región Sureste de Coahuila
    Jacobo Zertuche, secretario de Fomento Económico en Ramos Arizpe. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

El evento se llevará a cabo este viernes 30 de enero a las 9:00 horas en las instalaciones de Canacintra

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante los recientes anuncios de ajustes laborales en la región, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y el Gobierno del Estado de Coahuila organizan la primera feria del empleo del año este viernes 30 de enero a las 9:00 horas.

Jacobo Zertuche, secretario de Fomento Económico en Ramos Arizpe, confirmó que el evento se llevará a cabo en las instalaciones de Canacintra, donde se espera la participación de aproximadamente 80 empresas locales.

“Se quedó y se concordó que iba a ser el 30 de enero la primera feria del empleo... va a haber alrededor de 2 mil 200 empleos ofertándose con muchas empresas”, detalló el funcionario municipal.

Zertuche señaló que, por instrucciones del Alcalde y el Gobernador, se ha trabajado intensamente desde que se conocieron las noticias sobre los recortes en plantas como General Motors para brindar alternativas a los trabajadores.

Desde inicios de enero, la secretaría ha servido como enlace directo: “Me di la tarea de hablar con todas las empresas, les dije: para no esperarnos hasta la feria échenme las vacantes que tienen y se han estado publicando”.

El secretario destacó que el perfil de los trabajadores afectados es muy valioso, ya que “no necesitan capacitación de nada. Si sales de una empresa experto en algo, yo soy el vínculo para unirlos y ya los contratan directamente”.

MEJORA LA COLOCACIÓN

Según cifras de la dependencia, entre 50 y 80 personas acuden diariamente a las oficinas de Fomento Económico buscando una oportunidad, logrando una efectividad de colocación de entre el 50 y 60 por ciento.

Respecto a los rumores de posibles recortes adicionales en otras empresas como Stellantis, Zertuche mantuvo una postura optimista y enfocada en el crecimiento industrial de la zona para salvaguardar la economía local.

“Lo que más nos interesa es que en vez de cerrar líneas que abran líneas de producción para que haya siempre más y mejores empleos en Ramos Arizpe, esa es la idea”, puntualizó el secretario.

Finalmente, se invitó a los interesados a acudir puntualmente a Canacintra, asegurando que existen rutas de transporte público accesibles y apoyo directo por parte del personal de la secretaría para facilitar su contratación.

