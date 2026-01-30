Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña

La muerte del productor y director originario de Saltillo, Pedro Torres Castilla, generó reacciones institucionales en la capital del estado, luego de que el gobierno municipal emitiera un mensaje de condolencias dirigido a familiares y personas cercanas al creador audiovisual.

El pronunciamiento fue realizado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien confirmó públicamente el fallecimiento y expresó un mensaje en el que destacó la trayectoria profesional de Torres Castilla y su proyección fuera del país. En su posicionamiento, el edil señaló que la actividad del productor trascendió el ámbito local y colocó el nombre de la ciudad en escenarios internacionales, de acuerdo con su carrera como director y productor.

Dentro del mismo comunicado, se informó que el Cabildo de Saltillo analizará en los próximos días posibles acciones para rendir un reconocimiento póstumo a la memoria de Pedro Torres Castilla. Hasta el momento, no se han detallado fechas, formatos ni características de dichas acciones, las cuales quedarían sujetas a acuerdos posteriores dentro del órgano municipal.

El fallecimiento ocurre a menos de dos meses de que el productor recibiera un reconocimiento oficial por parte del Ayuntamiento. El pasado 2 de diciembre de 2025, Pedro Torres Castilla fue galardonado con la Presea Manuel Acuña, en su edición 2025, distinción que le fue entregada en vida como parte de los reconocimientos que otorga el municipio a personas destacadas en distintos ámbitos.

Durante ese acto protocolario, el productor compartió un mensaje de agradecimiento al recibir la presea, en el que hizo referencia al significado personal y simbólico del galardón, al llevar el nombre del poeta coahuilense Manuel Acuña. En su intervención, expresó que el reconocimiento representaba un compromiso y un honor, además de manifestar gratitud hacia quienes hicieron posible la entrega.

El mensaje institucional difundido este 30 de enero también incluyó una expresión de solidaridad dirigida a los familiares y amistades de Pedro Torres Castilla, en la que se externó el deseo de resignación ante la pérdida. Dicho posicionamiento fue suscrito por el alcalde y su esposa, Luly López Naranjo, quien participó previamente en la entrega de la presea en diciembre pasado.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre servicios funerarios, homenajes inmediatos o comunicados adicionales por parte de la familia. La información oficial se ha limitado a los antecedentes del reconocimiento recibido recientemente y a la confirmación del fallecimiento del productor, cuya trayectoria fue vinculada de manera reiterada con la proyección cultural de Saltillo fuera del estado y del país.