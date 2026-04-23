Sustitución de carromatos por motocarros en Torreón avanza: más de 200 interesados buscan modernizar el servicio

El director de Servicios Públicos del Municipio, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que la sustitución de carromatos por unidades motorizadas va de la mano con el nuevo contrato de limpieza y será un programa permanente, hasta lograr por completo la erradicación del uso de equinos en actividades de arrastre de materiales y desechos.

TORREÓN, COAH.- La sustitución de carromatos por motocarros en Torreón avanza con más de 200 interesados registrados para modernizar el servicio de recolección de escombros o basura que ofrecen particulares y evitar el maltrato animal dentro de un programa implementado por el Ayuntamiento de Torreón.

Detalló que una vez que se realice la entrega de los motocarros, la intención es que se integren muchos más, partiendo de que el padrón oficial tiene registrados unos 500 carromateros más los que todavía no han atendido el llamado para integrarse al plan.

El municipio otorgará diversos beneficios a las personas que se integren al programa de sustitución, se les apoyará para que el trámite de la licencia de conducir no les cueste; también se les inscribirá al padrón de beneficiarios de la Dirección de Desarrollo Social, para acceder a servicios médicos, materiales de construcción, despensas y alimentos, priorizando que económicamente les vaya mejor.

Los requisitos son que se sometan a un examen médico, para ver cómo están físicamente y asistan a cursos de capacitación sobre el manejo del motocarro y que cuenten con antecedentes en esta actividad, porque se detectó a personas que están comprando carritos y caballos ya que piensan que con esto van a acceder al programa.

Los motocarros tienen una capacidad de carga de más 800 kilogramos y todas las herramientas necesarias para que continúen desempeñando su actividad, pero sin el uso de los animales.