Saltillo: Valkirias Lingerie inicia reclutamiento y concentración rumbo a la Temporada 2026

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Fútbol Americano
/ 22 abril 2026
    Saltillo: Valkirias Lingerie inicia reclutamiento y concentración rumbo a la Temporada 2026
    Jugadoras del equipo han trabajado en gimnasio durante abril para llegar en mejor forma a la pretemporada. FOTO: CORTESÍA

El equipo abrió reclutamiento para sumar jugadoras a su roster rumbo a la temporada nacional 2026, con entrenamientos nocturnos y convocatoria abierta a mujeres con o sin experiencia

Con la mira puesta en la próxima temporada nacional, el equipo Valkirias Lingerie lanzó su convocatoria oficial de reclutamiento para integrar nuevas jugadoras a su roster, invitando a mujeres mayores de edad a sumarse al football americano femenil y asumir el reto competitivo que representa este deporte.

Como parte del arranque de actividades, el club anunció que desde este 22 de abril iniciará concentración, marcando el regreso formal del equipo a los entrenamientos en campo. Las sesiones se llevarán a cabo a las 21:00 horas en el Biblioparque Nogales, sede donde comenzará a tomar forma el plantel que encarará la campaña 2026.

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El llamado está dirigido tanto a jugadoras con experiencia como a quienes buscan incursionar por primera vez en esta disciplina. La organización dejó en claro que la disposición para aprender y el compromiso serán factores clave durante el proceso de selección, por lo que no es indispensable contar con trayectoria previa.

De acuerdo con la convocatoria, los entrenamientos se realizarán los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 21:00 a 22:00 horas en el Estadio Olímpico, por lo que las interesadas podrán integrarse a partir del lunes 27 de abril. Como parte de las indicaciones, deberán presentarse con ropa deportiva, tachones, hidratación y utilería básica para desarrollar las sesiones de manera adecuada.

Previo al trabajo en campo, el plantel ya ha comenzado su preparación física. Durante lo que va de abril, varias jugadoras han entrenado en gimnasio con el objetivo de fortalecer su condición y llegar en mejor forma a la pretemporada, lo que refleja una planificación enfocada en elevar el nivel competitivo del equipo.

$!Jugadoras del equipo han trabajado en gimnasio durante abril para llegar en mejor forma a la pretemporada.
Jugadoras del equipo han trabajado en gimnasio durante abril para llegar en mejor forma a la pretemporada. FOTO:CORTESÍA

En el ámbito organizativo, la presidenta del club, Argelia Amador, informó que ya se cuenta con candidaturas definidas para integrar el staff de coacheo de cara a la temporada 2026. Aunque la presentación oficial se realizará más adelante, adelantó un dato relevante: el equipo será dirigido por una head coach mujer, lo que marca una apuesta por el liderazgo femenino dentro de la estructura deportiva.

La apertura del reclutamiento representa una oportunidad para fortalecer la base del equipo y ampliar la participación de mujeres en el football americano, disciplina que ha ganado terreno en los últimos años a nivel nacional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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