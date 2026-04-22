Sentencia Manolo Jiménez: habrá mano dura contra notarios corruptos en Coahuila

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reafirmó su compromiso con la legalidad al confirmar que existen procesos de investigación abiertos contra notarios públicos que hayan incurrido en negligencias o actos ilícitos, y aseguró que se aplicará todo el rigor de la ley. Jiménez Salinas detalló que el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, tiene instrucciones precisas de intensificar las auditorías para detectar a fedatarios involucrados en manejos irregulares. Estas acciones responden, en gran medida, a las denuncias y movilizaciones ciudadanas registradas recientemente en Torreón por presuntos fraudes en transacciones notariales.

“Estamos revisando quiénes están operando al margen de la ética para proceder con la revocación inmediata de sus funciones. En este gobierno no permitiremos abusos; la tolerancia es nula”, declaró. Al ser cuestionado sobre la posible colusión de organismos como el Registro Público de la Propiedad en esquemas de corrupción inmobiliaria, el mandatario estatal fue enfático al señalar que la revisión será integral y no se limitará únicamente a los notarios.

“Cualquier funcionario o particular implicado en actividades fuera de la norma, ya sea en La Laguna o en cualquier otra zona de la entidad, enfrentará las consecuencias legales correspondientes”, sentenció. Finalmente, recordó que en lo que va de su administración ya se han cancelado diversos fiats en el estado, lo que demuestra que la vigilancia sobre el sector notarial es permanente y que se sancionará cualquier irregularidad detectada.

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