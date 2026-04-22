Sentencia Manolo Jiménez: habrá mano dura contra notarios corruptos en Coahuila

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Torreón
/ 22 abril 2026
    Sentencia Manolo Jiménez: habrá mano dura contra notarios corruptos en Coahuila
    La revisión no se limitará a notarios, sino que incluirá a otros funcionarios y particulares, adelantó el mandatario estatal. SANDRA GÓMEZ

Gobernador confirmó investigaciones contra notarios por posibles irregularidades

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reafirmó su compromiso con la legalidad al confirmar que existen procesos de investigación abiertos contra notarios públicos que hayan incurrido en negligencias o actos ilícitos, y aseguró que se aplicará todo el rigor de la ley.

Jiménez Salinas detalló que el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, tiene instrucciones precisas de intensificar las auditorías para detectar a fedatarios involucrados en manejos irregulares. Estas acciones responden, en gran medida, a las denuncias y movilizaciones ciudadanas registradas recientemente en Torreón por presuntos fraudes en transacciones notariales.

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“Estamos revisando quiénes están operando al margen de la ética para proceder con la revocación inmediata de sus funciones. En este gobierno no permitiremos abusos; la tolerancia es nula”, declaró.

Al ser cuestionado sobre la posible colusión de organismos como el Registro Público de la Propiedad en esquemas de corrupción inmobiliaria, el mandatario estatal fue enfático al señalar que la revisión será integral y no se limitará únicamente a los notarios.

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“Cualquier funcionario o particular implicado en actividades fuera de la norma, ya sea en La Laguna o en cualquier otra zona de la entidad, enfrentará las consecuencias legales correspondientes”, sentenció.

Finalmente, recordó que en lo que va de su administración ya se han cancelado diversos fiats en el estado, lo que demuestra que la vigilancia sobre el sector notarial es permanente y que se sancionará cualquier irregularidad detectada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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