POLITICÓN: Aprovecha PRI caos en Morena para arrasar en las elecciones en Coahuila

I. ¿AL MEJOR POSTOR?

A unas horas de que arranque el periodo de registro de quienes contenderán por una silla en la próxima Legislatura del Congreso del Estado, hay quienes aseguran que se encuentra en marcha una auténtica “subasta de candidaturas” morenistas. ¿Cómo es eso? Pues que, así como le ocurrió a la acuñense Paloma de los Santos Pérez, podría haber otros a quienes les aparezca una afección repentina que les impida participar en la contienda. En ese caso, dicen los que aseguran traer siempre los pelos de la burra en la mano, se encuentran al menos otras dos de las coordinaciones para la defensa de bla, bla, bla, que podrían no llegar en óptimo estado de salud al fin de semana.

II. SIENDO ASÍ...

Detrás del fenómeno, se afirma, no se ubica ningún virus de repentina aparición, ni una bacteria capaz de afectar con mayor virulencia a la chairiza, sino un elemento mucho más mundano: la ambición económica. Los enterados del asunto dicen que quienes se “están bajando” de las candidaturas no lo hacen con las manos vacías, sino al contrario. Porque los cañonazos, se dice, están más fuertes que aquellos de 50 mil que, según el sonorense Álvaro Obregón, no había quien resistiera.

III. PURA FE

Comprensible resulta entonces que reine la confusión en el morenismo coahuilteca, pues además de que la convicción resultó ser poca, la confirmación de que Luisa María Alcalde dejará la dirigencia nacional ha tapizado de nubes negras el panorama de quienes se encuentran en el proceso de diseño de las campañas. Pero aun así, ayer seguía confiándose en que la futura consejera jurídica de la Presidencia habrá de apersonarse este sábado en Coahuila para acompañar el registro de candidaturas ante el IEC. Sería, se comenta en los pasillos morenistas, una visita para echarle la bendición a quienes queden aún en pie y despedirse de sus correligionarios.

IV. NO CABEN JUNTOS

La gran incógnita es si Andy, “no me digan Andy”, López Beltrán estará también por tierras coahuiltecas, pues como se ha comentado en este espacio, la enemistad entre él y Luisa María Alcalde ha llegado a tal grado que ni siquiera se dirigen la palabra, sino que utilizan un intermediario para cruzar mensajes. Quienes seguían confiando ayer en que Alcalde estará pasado mañana por acá dicen que la razón de la visita podría ser, justamente, no dejarle a “El Heredero” todo el espacio para la foto... habrá que ver.

V. SIN PIEDAD

Y mientras en Morena no dan pie con bola, en el otro lado de la acera, donde preside, dirige y manda Carlos Robles Loustaunau, el optimismo se consolida cada vez más. Y eso quiere decir sólo una cosa: que la maquinaria tricolor no tiene otro objetivo que lograr, por enésima ocasión, el “carro completo”... y no sólo eso. Porque cuando el único opositor que podría darles batalla en las urnas se revela frágil, carente de liderazgo y sin una estrategia clara para enfrentar el reto de las urnas, al priismo comarcano solamente le queda como alternativa incrementar la apuesta, es decir, ya no solamente pensar en ganar el partido, sino hacerlo por goliza.

VI. ¿SERÁ PARA TANTO?

Los que gustan de las analogías comentan que, cuando se cuenten los votos la noche del primer domingo de junio, el resultado va a asemejarse a la masacre perpetrada por la selección de Hungría en contra de El Salvador en el mundial de España en 1982. En aquella ocasión, los húngaros le metieron 10 goles a los centroamericanos, convirtiendo aquello en la mayor humillación registrada en la historia de los mundiales. ¿Tendrán razón los que hacen el vaticinio?

VII. AGUA CON REALIDAD

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, le puso freno a la especulación en torno a uno de esos proyectos que suenan bien... hasta que se ven los números y se calculan los costos políticos. Traer agua desde el río Pánuco, dijo, es simplemente inviable: costaría alrededor de 100 mil millones de pesos. Así, sin rodeos: tras una reunión con gente de la Conagua, la apuesta cambió de fantasía a realidad: enfocarse en soluciones locales y viables, y no quedarse en el plano de las ideas grandilocuentes que suelen ser sólo eso: ideas sin viabilidad. Y cuando la necesidad es urgente, lo que se exige no es discurso, sino resultados.

VIII. PLAN LOCAL

La estrategia ahora apunta a un acuaférico, es decir, una red que permita mover mejor el agua por la ciudad, equilibrar la presión, reducir fugas y asegurar que llegue a donde más se necesita. A esto se suma la búsqueda de nuevos pozos para aumentar el suministro. El esquema se busca que sea tripartita: Conagua, el Gobierno del Estado y el Municipio, aportando recursos para hacerlo posible. Ahora habrá que ver cómo avanza la propuesta y si logra concretarse con rapidez.

IX. DESDE CASA

La falsa alerta de un ataque en una secundaria de Saltillo activó protocolos... y también un mensaje de fondo sobre la responsabilidad de los padres en la formación de sus hijos. La movilización fue inmediata, como debía ser, pero el comisionado de seguridad de Saltillo, Miguel Ángel Garza, fue claro: la educación empieza en casa. Más allá de la “broma”, el señalamiento apunta a la supervisión, a lo que consumen los jóvenes y a los límites que se establecen –o no– desde el hogar. Porque cuando este tipo de situaciones se repiten, el problema ya no sólo es escolar o de seguridad... es formativo. Y entonces la pregunta es inevitable: ¿qué está fallando?