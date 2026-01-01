Teleférico de Torreón impulsa la economía turística con más de 400 mil visitantes en 2025

Torreón
/ 1 enero 2026
    Teleférico de Torreón impulsa la economía turística con más de 400 mil visitantes en 2025
    El Teleférico y el Puerto Noas concentraron una alta afluencia turística durante todo el 2025. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La afluencia anual consolidó al Puerto Noas como el principal atractivo turístico de la ciudad y un generador clave de derrama económica

TORREÓN, COAH.- El Teleférico de Torreón cerró 2025 como uno de los principales motores del turismo local, al recibir a más de 400 mil visitantes, cifra que generó una importante derrama económica para prestadores de servicios, comercio, transporte y actividades recreativas en la zona del Puerto Noas y el Santuario del Cristo de las Noas.

De acuerdo con la directora del complejo, Verónica Soto, tan solo en diciembre se registró la llegada de más de 60 mil personas, impulsada por el periodo vacacional y las actividades especiales de fin de año.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Legislatura entra en su último año con iniciativas importantes en espera de aprobación

Aunque la afluencia fue menor a la de 2024 —cuando el eclipse total de sol detonó una visita extraordinaria—, el 2025 permitió recuperar el promedio histórico de asistencia anual.

El flujo constante de visitantes consolidó al Teleférico y al Puerto Noas como el sitio turístico más visitado de Torreón, con impacto directo en la economía local mediante consumo en alimentos, souvenirs, hospedaje y movilidad, además de la generación de empleos temporales y permanentes.

$!Visitantes recorren el complejo turístico del Puerto Noas durante la temporada vacacional.
Visitantes recorren el complejo turístico del Puerto Noas durante la temporada vacacional. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Para 2026, la expectativa es mantener y ampliar esta dinámica económica a través de una agenda de eventos temáticos, celebraciones estacionales y la incorporación de proyectos artísticos, particularmente esculturas monumentales de creadores regionales, lo que fortalecerá la oferta cultural y prolongará la estancia de los visitantes.

Autoridades del complejo prevén que estas acciones, en coordinación con la Secretaría de Turismo, permitan no solo conservar la afluencia superior a los 400 mil visitantes, sino incrementar la derrama económica y posicionar al Puerto Noas como un referente turístico y cultural del norte del país.

Temas


Servicios Públicos
Teleférico
Turismo

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió