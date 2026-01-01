Teleférico de Torreón impulsa la economía turística con más de 400 mil visitantes en 2025
La afluencia anual consolidó al Puerto Noas como el principal atractivo turístico de la ciudad y un generador clave de derrama económica
TORREÓN, COAH.- El Teleférico de Torreón cerró 2025 como uno de los principales motores del turismo local, al recibir a más de 400 mil visitantes, cifra que generó una importante derrama económica para prestadores de servicios, comercio, transporte y actividades recreativas en la zona del Puerto Noas y el Santuario del Cristo de las Noas.
De acuerdo con la directora del complejo, Verónica Soto, tan solo en diciembre se registró la llegada de más de 60 mil personas, impulsada por el periodo vacacional y las actividades especiales de fin de año.
Aunque la afluencia fue menor a la de 2024 —cuando el eclipse total de sol detonó una visita extraordinaria—, el 2025 permitió recuperar el promedio histórico de asistencia anual.
El flujo constante de visitantes consolidó al Teleférico y al Puerto Noas como el sitio turístico más visitado de Torreón, con impacto directo en la economía local mediante consumo en alimentos, souvenirs, hospedaje y movilidad, además de la generación de empleos temporales y permanentes.
Para 2026, la expectativa es mantener y ampliar esta dinámica económica a través de una agenda de eventos temáticos, celebraciones estacionales y la incorporación de proyectos artísticos, particularmente esculturas monumentales de creadores regionales, lo que fortalecerá la oferta cultural y prolongará la estancia de los visitantes.
Autoridades del complejo prevén que estas acciones, en coordinación con la Secretaría de Turismo, permitan no solo conservar la afluencia superior a los 400 mil visitantes, sino incrementar la derrama económica y posicionar al Puerto Noas como un referente turístico y cultural del norte del país.