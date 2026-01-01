Coahuila: Legislatura entra en su último año con iniciativas importantes en espera de aprobación

Con el inicio del 2026, la actual Legislatura del Congreso de Coahuila entra en su último año de ejercicio con decenas de iniciativas relevantes presentadas durante 2025 sin dictaminar en comisiones. De las 130 propuestas que se registraron en el Pleno, 96 siguen en análisis, varias de ellas relacionadas con derechos humanos, seguridad, justicia y protección de grupos vulnerables.

Según un análisis del trabajo legislativo de 2025 realizado por VANGUARDIA, entre las iniciativas que continúan en espera destacan varias impulsadas en la última recta del año por la diputada del PRI Guadalupe Oyervides, en materia de género.

Una de ellas propone ampliar el catálogo de violencias contra las mujeres para incluir la llamada “violencia a través de interpósita persona”, con el fin de reconocer agresiones indirectas ejercidas para dañar a la víctima. Otra reforma busca redefinir la violencia económica, estableciendo explícitamente que la brecha salarial por trabajo igual constituye una forma de violencia.

A ello se suma una propuesta para garantizar el derecho al parto humanizado y combatir la violencia obstétrica, así como una reforma para eliminar barreras territoriales en la solicitud de órdenes de protección, obligando a cualquier autoridad a recibirlas sin alegar incompetencia.

En la misma situación se encuentra la iniciativa del diputado priista Álvaro Moreira Valdés para crear un tipo penal específico que sancione la violencia o intimidación contra trabajadores de la educación en ejercicio de sus funciones, reconociendo el impacto social de las agresiones contra el personal docente.

Por parte de Morena, permanecen sin dictamen iniciativas de la diputada Delia Hernández, entre ellas la que plantea sancionar penalmente a madres, padres o tutores que permitan a menores conducir vehículos y ocasionen daños.

Del PAN, la diputada Blanca Rubí Lamas también presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila y sancionar con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial en la creación de contenidos falsos, conocidos como deepfakes, que afecten la reputación, intimidad o dignidad de las personas, que se mantiene en análisis en comisiones.

Desde el PRD, la diputada Beatriz Fraustro mantiene pendientes varias propuestas relevantes, como la que busca proteger el patrimonio durante los procesos de divorcio mediante medidas provisionales que eviten la ocultación o dilapidación de bienes, así como una reforma para fortalecer las órdenes de protección que obliguen al agresor a abandonar el domicilio familiar.

También sigue en comisiones la iniciativa presentada por la legisladora en conjunto con el diputado del Partido Verde, Jorge Valdés, conocida como “Ley Nicole”, que propone prohibir cirugías estéticas con fines meramente cosméticos en menores de edad y sancionar penalmente a quienes las practiquen sin justificación médica.