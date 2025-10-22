Torreón albergará congreso internacional de veterinarios especialistas en bovinos

TORREÓN, COAH.- Todo está listo para que del 12 al 14 de noviembre, el Centro de Convenciones de Torreón sea la sede del vigésimo tercer Congreso Internacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos.

Este importante evento contará con la participación de conferencistas de renombre internacional y rendirá un merecido homenaje a la doctora Ilda Graciela Fernández García.

Es relevante señalar que, en esta edición, se llevarán a cabo dos precongresos el 11 de noviembre, de 17:30 a 21:00 horas, en los salones Candelas del CCT, donde se tratará el tema de la mastitis y se compartirán estrategias para tomar decisiones inteligentes.

Durante la presentación oficial estuvieron presentes César Adalberto Cansino Meza, vicepresidente de la AMVEB; Alma Taurina Luna de Anda, presidenta; Jesús Quintero, miembro de la AMVEB; la doctora homenajeada, Ilda Graciela Fernández y Francisco Martínez, presidente de la OCV.

En esta ocasión, se ofrecerán cinco conferencias de tipo comercial, enfocadas en el ganado especializado en la producción de carne y leche.

En esta ocasión se instalarán 60 stands en el área comercial de empresas patrocinadoras que comercializan productos y servicios vanguardistas en apoyo a la industria lechera preocupados por el Bienestar

El costo del evento será de dos mil 500 pesos para los profesionistas y de solo mil 200 pesos a estudiantes. Se esperan alrededor de 900 asistentes provenientes de los estados de Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Querétaro, entre otros.