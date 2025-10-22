Torreón albergará congreso internacional de veterinarios especialistas en bovinos

Torreón
/ 22 octubre 2025
    Torreón albergará congreso internacional de veterinarios especialistas en bovinos
    En rueda de prensa se presentó el evento internacional de médicos veterinarios. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Compartirán estrategias de atención e instalarán sesenta stands en el área comercial de empresas patrocinadoras que comercializan productos y servicios vanguardistas

TORREÓN, COAH.- Todo está listo para que del 12 al 14 de noviembre, el Centro de Convenciones de Torreón sea la sede del vigésimo tercer Congreso Internacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos.

Este importante evento contará con la participación de conferencistas de renombre internacional y rendirá un merecido homenaje a la doctora Ilda Graciela Fernández García.

Es relevante señalar que, en esta edición, se llevarán a cabo dos precongresos el 11 de noviembre, de 17:30 a 21:00 horas, en los salones Candelas del CCT, donde se tratará el tema de la mastitis y se compartirán estrategias para tomar decisiones inteligentes.

Durante la presentación oficial estuvieron presentes César Adalberto Cansino Meza, vicepresidente de la AMVEB; Alma Taurina Luna de Anda, presidenta; Jesús Quintero, miembro de la AMVEB; la doctora homenajeada, Ilda Graciela Fernández y Francisco Martínez, presidente de la OCV.

En esta ocasión, se ofrecerán cinco conferencias de tipo comercial, enfocadas en el ganado especializado en la producción de carne y leche.

En esta ocasión se instalarán 60 stands en el área comercial de empresas patrocinadoras que comercializan productos y servicios vanguardistas en apoyo a la industria lechera preocupados por el Bienestar

El costo del evento será de dos mil 500 pesos para los profesionistas y de solo mil 200 pesos a estudiantes. Se esperan alrededor de 900 asistentes provenientes de los estados de Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Querétaro, entre otros.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

