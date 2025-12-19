Torreón: Canainpa apuesta por consolidar a Torreón como destino gastronómico

Torreón
/ 19 diciembre 2025
    Torreón: Canainpa apuesta por consolidar a Torreón como destino gastronómico
    Integrantes de la nueva mesa directiva de CANAINPA Región Laguna durante la toma de protesta. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Pedro Gerardo Ávila asume presidencia de la cámara, nueva mesa directiva refrendó su compromiso con la promoción del sector panificador

TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares (Canainpa) Región Laguna formalizó el inicio de su gestión 2025-2026 con la toma de protesta de su nueva mesa directiva, encabezada por Pedro Gerardo Ávila Aguilera, en un acto que destacó la colaboración entre el sector empresarial y el gobierno municipal.

La ceremonia fue encabezada por Enrique Sandoval, vicepresidente de Seguridad del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), quien tomó protesta a los nuevos integrantes del organismo.

Durante el evento, la cámara empresarial reconoció la labor de la Dirección de Turismo de Torreón por la organización del Segundo Festival del Pan Francés, realizado en octubre pasado.

Pedro Gerardo Ávila Aguilera rindió protesta como presidente de CANAINPA Región Laguna. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Representantes del gremio panificador subrayaron que el respaldo institucional ha sido clave para impulsar la proyección de la industria a nivel regional, así como para fortalecer el posicionamiento de Torreón como un destino con vocación gastronómica.

La nueva mesa directiva de Canainpa Región Laguna quedó integrada por Pedro Gerardo Ávila Aguilera como presidente; Hugo Ávila Aguilera, vicepresidente; Raúl Morell García, secretario; y Eduardo García Ávila, tesorero.

El acto también sirvió para reconocer a los socios que participaron en la más reciente edición del Festival del Pan Francés, evento que generó una importante derrama económica y atrajo a visitantes locales y foráneos, consolidándose como una plataforma de promoción para el sector panificador de la región.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

