Torreón: Canainpa apuesta por consolidar a Torreón como destino gastronómico

TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares (Canainpa) Región Laguna formalizó el inicio de su gestión 2025-2026 con la toma de protesta de su nueva mesa directiva, encabezada por Pedro Gerardo Ávila Aguilera, en un acto que destacó la colaboración entre el sector empresarial y el gobierno municipal.

La ceremonia fue encabezada por Enrique Sandoval, vicepresidente de Seguridad del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), quien tomó protesta a los nuevos integrantes del organismo.

Durante el evento, la cámara empresarial reconoció la labor de la Dirección de Turismo de Torreón por la organización del Segundo Festival del Pan Francés, realizado en octubre pasado.