Torreón: Canainpa apuesta por consolidar a Torreón como destino gastronómico
Pedro Gerardo Ávila asume presidencia de la cámara, nueva mesa directiva refrendó su compromiso con la promoción del sector panificador
TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares (Canainpa) Región Laguna formalizó el inicio de su gestión 2025-2026 con la toma de protesta de su nueva mesa directiva, encabezada por Pedro Gerardo Ávila Aguilera, en un acto que destacó la colaboración entre el sector empresarial y el gobierno municipal.
La ceremonia fue encabezada por Enrique Sandoval, vicepresidente de Seguridad del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), quien tomó protesta a los nuevos integrantes del organismo.
Durante el evento, la cámara empresarial reconoció la labor de la Dirección de Turismo de Torreón por la organización del Segundo Festival del Pan Francés, realizado en octubre pasado.
Representantes del gremio panificador subrayaron que el respaldo institucional ha sido clave para impulsar la proyección de la industria a nivel regional, así como para fortalecer el posicionamiento de Torreón como un destino con vocación gastronómica.
La nueva mesa directiva de Canainpa Región Laguna quedó integrada por Pedro Gerardo Ávila Aguilera como presidente; Hugo Ávila Aguilera, vicepresidente; Raúl Morell García, secretario; y Eduardo García Ávila, tesorero.
El acto también sirvió para reconocer a los socios que participaron en la más reciente edición del Festival del Pan Francés, evento que generó una importante derrama económica y atrajo a visitantes locales y foráneos, consolidándose como una plataforma de promoción para el sector panificador de la región.