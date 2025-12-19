Saltillo: ‘Fue suicidio’; concluye Fiscalía investigación por muerte del empresario Sergio Verduzco Rosán

La Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Sureste de Coahuila, descartó de manera definitiva la intervención de terceras personas en la muerte del empresario Sergio Verduzco Rosán, fundador del grupo Server, luego de una revisión integral de videograbaciones, pruebas periciales y declaraciones recabadas durante el proceso de investigación.

El delegado de la FGE en la región, Julio Loera, informó que las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia fueron determinantes para establecer que el empresario se encontraba solo al momento de los hechos, sin que se detectaran accesos forzados ni la presencia de otras personas dentro del domicilio.

De acuerdo con la información oficial, nadie ingresó al inmueble antes del fallecimiento. Fue entre 40 y 50 minutos después cuando familiares y trabajadores, al no recibir respuesta, acudieron al lugar y posteriormente ingresaron para verificar la situación.

Con relación al arma localizada en el sitio, Loera precisó que fue asegurada de inmediato y forma parte del material analizado por los peritos. Actualmente se realizan estudios balísticos para confirmar que se trata del objeto utilizado. Aunque aún se espera información complementaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre su procedencia, el funcionario subrayó que este dato no modifica la principal línea de investigación, la cual sostiene que el fallecimiento obedeció a una decisión personal.

Respecto a las denuncias públicas y presuntas amenazas que Verduzco Rosán habría señalado con anterioridad en contra de familiares, el delegado aclaró que no existen elementos que permitan vincular esos antecedentes con su muerte. Añadió que las personas que ingresaron posteriormente al domicilio —entre ellas trabajadores, una hija y un nieto— no guardan relación con dichos señalamientos ni con conflictos legales previos, por lo que la Fiscalía analiza el caso de manera independiente y sin atribuir responsabilidades a terceros.

A LA BAJA HOMICIDIOS DOLOSOS

En un balance adicional, Julio Loera informó que la Región Sureste cerrará el año con una reducción estimada de entre 50 y 55 por ciento en los homicidios dolosos, en comparación con periodos anteriores. Durante el año únicamente se registraron dos casos, ambos ya judicializados.

Si bien subrayó que ningún hecho violento es motivo de satisfacción, el delegado destacó que estas cifras reflejan avances importantes en materia de seguridad y procuración de justicia, como resultado del trabajo coordinado entre las instituciones responsables.