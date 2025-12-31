Torreón cierra 2025 con fuerte impulso a la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres

TORREÓN, COAHUILA. El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) presentó un balance positivo de sus acciones realizadas durante 2025, destacando el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres mediante una estrategia integral que incluye capacitación técnica, vinculación laboral y apoyo al emprendimiento.

Amira Darwich García, directora del IMM, informó que el objetivo central de estos programas municipales ha sido promover la participación activa de este sector en la economía local. “Estas acciones han permitido ampliar las oportunidades de ingreso y desarrollo económico, además de funcionar como una herramienta clave para la prevención de la violencia de género al fomentar la independencia financiera”, señaló la funcionaria.

