Torreón cierra 2025 con fuerte impulso a la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres
IMM Torreón fortalece independencia financiera femenina como estrategia clave contra la violencia de género
TORREÓN, COAHUILA. El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) presentó un balance positivo de sus acciones realizadas durante 2025, destacando el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres mediante una estrategia integral que incluye capacitación técnica, vinculación laboral y apoyo al emprendimiento.
Amira Darwich García, directora del IMM, informó que el objetivo central de estos programas municipales ha sido promover la participación activa de este sector en la economía local. “Estas acciones han permitido ampliar las oportunidades de ingreso y desarrollo económico, además de funcionar como una herramienta clave para la prevención de la violencia de género al fomentar la independencia financiera”, señaló la funcionaria.
A lo largo del año, el instituto ofreció una amplia gama de talleres enfocados en el autoempleo y la profesionalización. Entre las capacitaciones destacaron cursos de marketing digital, finanzas para emprendedoras, inglés y computación, además de diversos talleres de oficio. Según detalló Darwich García, estas herramientas permiten a las participantes acceder a mejores vacantes laborales o gestionar sus propios proyectos productivos con mayor eficacia.
Uno de los logros más relevantes del 2025 fue la consolidación del Paseo de las Emprendedoras en el Paseo Colón. Bajo la actual administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, las mujeres emprendedoras lograron proyectar sus negocios en nuevas sedes, participando en tianguis, bazares y mercaditos de la ciudad.
Además de los espacios de exposición, el IMM reforzó el acompañamiento integral mediante asesorías en planes de trabajo y la vinculación con la Dirección de Desarrollo Económico para el otorgamiento de microcréditos. Este financiamiento ha sido vital para que cientos de mujeres inicien o escalen sus modelos de negocio.
Finalmente, la dirección del IMM anunció que a partir de enero de 2026 se incorporarán nuevas capacitaciones para dar continuidad a esta trayectoria de crecimiento e independencia económica para las mujeres de Torreón.