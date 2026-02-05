Torreón: cierran tramo de la Av. Juárez por trabajos en drenaje colapsado
El colapso de una línea sanitaria obligó al cierre parcial de la avenida Juárez, en el centro de Torreón, donde el SIMAS realizará trabajos de sustitución de tubería durante al menos 10 días
TORREÓN, COAH.- Como parte del programa de Atención a Colectores 2026, el SIMAS Torreón inició trabajos de emergencia para reponer una línea sanitaria colapsada en la avenida Juárez, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Mariano López Ortiz y Cuauhtémoc.
Debido a las maniobras de excavación y sustitución de la tubería, este sector del segundo cuadro de la ciudad permanecerá cerrado a la circulación vehicular durante los próximos 10 días. Ante ello, las autoridades exhortaron a los automovilistas a utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona centro.
Para garantizar la durabilidad de la red sanitaria, el organismo operador instalará 100 metros lineales de tubería nueva, fabricada con material de polietileno de alta densidad de 10 pulgadas, cuya vida útil estimada es de 50 años.
La zona de obras ya cuenta con la señalética preventiva correspondiente y con el apoyo de agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, quienes se encargarán de orientar el flujo vehicular mientras se desarrollan las labores, coordinadas por la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González.
Finalmente, el SIMAS Torreón solicitó la comprensión de vecinos y comerciantes del sector, al reiterar que esta intervención es fundamental para prevenir brotes de aguas negras y garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de drenaje sanitario.