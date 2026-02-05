Torreón: cierran tramo de la Av. Juárez por trabajos en drenaje colapsado

TORREÓN, COAH.- Como parte del programa de Atención a Colectores 2026, el SIMAS Torreón inició trabajos de emergencia para reponer una línea sanitaria colapsada en la avenida Juárez, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Mariano López Ortiz y Cuauhtémoc.

Debido a las maniobras de excavación y sustitución de la tubería, este sector del segundo cuadro de la ciudad permanecerá cerrado a la circulación vehicular durante los próximos 10 días. Ante ello, las autoridades exhortaron a los automovilistas a utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona centro.

