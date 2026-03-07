Torreón: Clausuran quinta por presencia de menores alcoholizados en el ejido La Paz
La clausura se dio luego de que se confirmara que varios menores de edad consumían alcohol durante una fiesta en el inmueble
TORREÓN, COAH.- Como resultado de los operativos de vigilancia nocturna, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón procedió a la clausura de la quinta “3 Hermanos”, ubicada en el ejido La Paz. La medida se aplicó luego de que se confirmara que, durante una fiesta en el inmueble, varios menores de edad estaban consumiendo bebidas alcohólicas.
Esta acción forma parte de los operativos permanentes de supervisión que los inspectores municipales realizan en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar que los salones y quintas operen conforme a la ley y evitar que se ponga en riesgo la integridad de la juventud mediante actividades prohibidas por el reglamento municipal.
Al ingresar al establecimiento, los oficiales contabilizaron 50 asistentes, de los cuales aproximadamente 20 eran menores de edad y estaban ingiriendo alcohol, lo que constituye una violación directa a las normas de control y funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicios.
Ante las evidencias encontradas, la autoridad municipal formalizó el Acta Administrativa 01053 y aplicó los sellos de clausura 001067 y 001068. La suspensión inmediata de las actividades fue respaldada por efectivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes aseguraron que el desalojo del inmueble se realizara de manera ordenada y segura para todos los presentes.
El titular de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, destacó que estos operativos de vigilancia continuarán de manera constante.
“Nuestra prioridad desde la Dirección es intensificar el monitoreo en los sitios de esparcimiento para proteger a los menores de edad y frenar el consumo de alcohol en este sector de la población. No bajaremos la guardia y mantendremos presencia constante en todo el municipio para intervenir en situaciones similares”, declaró el funcionario.
Fernández Llamas hizo un llamado a la comunidad para colaborar con la autoridad, resaltando que la denuncia ciudadana es fundamental para detectar fiestas clandestinas o eventos que operen al margen de la ley.
La dependencia recordó a la población que cualquier actividad sospechosa o anomalía puede reportarse directamente a la línea de emergencia 911 o a través de los canales digitales oficiales de Inspección y Verificación Torreón, con el fin de actuar con prontitud en beneficio del orden y la legalidad local.