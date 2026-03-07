Torreón: Clausuran quinta por presencia de menores alcoholizados en el ejido La Paz

TORREÓN, COAH.- Como resultado de los operativos de vigilancia nocturna, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón procedió a la clausura de la quinta “3 Hermanos”, ubicada en el ejido La Paz. La medida se aplicó luego de que se confirmara que, durante una fiesta en el inmueble, varios menores de edad estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

Esta acción forma parte de los operativos permanentes de supervisión que los inspectores municipales realizan en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar que los salones y quintas operen conforme a la ley y evitar que se ponga en riesgo la integridad de la juventud mediante actividades prohibidas por el reglamento municipal.

Al ingresar al establecimiento, los oficiales contabilizaron 50 asistentes, de los cuales aproximadamente 20 eran menores de edad y estaban ingiriendo alcohol, lo que constituye una violación directa a las normas de control y funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicios.