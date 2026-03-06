Estudiantes de la UAdeC Unidad Laguna irán a Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 marzo 2026
    Estudiantes de la UAdeC Unidad Laguna irán a Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías
    Estudiantes de Ingeniería Bioquímica desarrollaron un sistema basado en inteligencia artificial para identificar variedades agrícolas resistentes a condiciones ambientales adversas. CORTESÍA

Participarán con Proyecto que analiza datos genéticos y ambientales para orientar a productores sobre variedades más resistentes ante sequía, temperaturas extremas y contaminación por arsénico

TORREÓN, COAH.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, representarán a su institución en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (Femeci) 2026 con un proyecto tecnológico orientado a fortalecer la producción agrícola frente a escenarios ambientales adversos.

La propuesta fue desarrollada por Ángela Elena Martínez, Frida Monserrat Orozco Jiménez y Liliana Torres Cosío, alumnas del octavo semestre de Ingeniería Bioquímica, quienes diseñaron un sistema basado en herramientas de inteligencia artificial para analizar información genética y ambiental de diversos cultivos.

TE PUEDE INTERESAR: Puerto Verde, en discusión pública en Eagle Pass por paso del tren e impacto económico

El objetivo es identificar variedades capaces de tolerar condiciones de estrés abiótico como sequías prolongadas, temperaturas extremas o la presencia de contaminantes en el suelo y el agua.

PLATAFORMA DIGITAL ORIENTADA AL SECTOR AGRÍOLA

El proyecto se fundamenta en el análisis de secuencias transcriptómicas de cultivos relevantes para la producción regional y nacional, entre ellos sandía, tomate, maíz, sorgo y algodón.

A partir de estas bases de datos, el equipo integró variables relacionadas con el ambiente, características del suelo y líneas de cultivo disponibles, con el propósito de alimentar modelos computacionales capaces de generar predicciones aplicables al campo.

Como resultado de esta investigación, las estudiantes desarrollaron una plataforma digital que permitirá a los productores introducir información sobre las condiciones específicas de sus terrenos.

El sistema, mediante algoritmos de análisis, generará recomendaciones sobre las variedades más resistentes para cada contexto agrícola, facilitando la toma de decisiones en la planeación de siembras.

INVESTIGACIÓN RESPONDE A DESAFÍOS AMBIENTALES REGIONALES

De acuerdo con Liliana Torres Cosío, la iniciativa surge ante los retos ambientales que enfrenta la Comarca Lagunera, particularmente la presencia de arsénico en los mantos acuíferos, un problema que impacta tanto la producción agrícola como la salud pública.

$!La investigación será presentada en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 como propuesta tecnológica para apoyar al sector productivo.
La investigación será presentada en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 como propuesta tecnológica para apoyar al sector productivo. CORTESÍA

La propuesta busca contribuir con soluciones alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en los rubros de seguridad alimentaria, salud y acción climática.

El proyecto contó con la asesoría del investigador Nagamani Balagurusamy, quien subrayó la relevancia de impulsar investigaciones universitarias orientadas a resolver problemáticas concretas de la región.

El académico explicó que el arsénico presente en el agua subterránea representa un desafío significativo para los agricultores, por lo que el uso de tecnologías emergentes permite abrir nuevas rutas para enfrentar este tipo de condiciones.

Asimismo, destacó que el trabajo también busca fortalecer el análisis de la información genética de cultivos desarrollados en México, con el propósito de generar conocimiento propio que facilite la identificación de variedades adaptadas a las condiciones ambientales del País.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciencia
estudiantes

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?