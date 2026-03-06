Estudiantes de la UAdeC Unidad Laguna irán a Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías
Participarán con Proyecto que analiza datos genéticos y ambientales para orientar a productores sobre variedades más resistentes ante sequía, temperaturas extremas y contaminación por arsénico
TORREÓN, COAH.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, representarán a su institución en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (Femeci) 2026 con un proyecto tecnológico orientado a fortalecer la producción agrícola frente a escenarios ambientales adversos.
La propuesta fue desarrollada por Ángela Elena Martínez, Frida Monserrat Orozco Jiménez y Liliana Torres Cosío, alumnas del octavo semestre de Ingeniería Bioquímica, quienes diseñaron un sistema basado en herramientas de inteligencia artificial para analizar información genética y ambiental de diversos cultivos.
El objetivo es identificar variedades capaces de tolerar condiciones de estrés abiótico como sequías prolongadas, temperaturas extremas o la presencia de contaminantes en el suelo y el agua.
PLATAFORMA DIGITAL ORIENTADA AL SECTOR AGRÍOLA
El proyecto se fundamenta en el análisis de secuencias transcriptómicas de cultivos relevantes para la producción regional y nacional, entre ellos sandía, tomate, maíz, sorgo y algodón.
A partir de estas bases de datos, el equipo integró variables relacionadas con el ambiente, características del suelo y líneas de cultivo disponibles, con el propósito de alimentar modelos computacionales capaces de generar predicciones aplicables al campo.
Como resultado de esta investigación, las estudiantes desarrollaron una plataforma digital que permitirá a los productores introducir información sobre las condiciones específicas de sus terrenos.
El sistema, mediante algoritmos de análisis, generará recomendaciones sobre las variedades más resistentes para cada contexto agrícola, facilitando la toma de decisiones en la planeación de siembras.
INVESTIGACIÓN RESPONDE A DESAFÍOS AMBIENTALES REGIONALES
De acuerdo con Liliana Torres Cosío, la iniciativa surge ante los retos ambientales que enfrenta la Comarca Lagunera, particularmente la presencia de arsénico en los mantos acuíferos, un problema que impacta tanto la producción agrícola como la salud pública.
La propuesta busca contribuir con soluciones alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en los rubros de seguridad alimentaria, salud y acción climática.
El proyecto contó con la asesoría del investigador Nagamani Balagurusamy, quien subrayó la relevancia de impulsar investigaciones universitarias orientadas a resolver problemáticas concretas de la región.
El académico explicó que el arsénico presente en el agua subterránea representa un desafío significativo para los agricultores, por lo que el uso de tecnologías emergentes permite abrir nuevas rutas para enfrentar este tipo de condiciones.
Asimismo, destacó que el trabajo también busca fortalecer el análisis de la información genética de cultivos desarrollados en México, con el propósito de generar conocimiento propio que facilite la identificación de variedades adaptadas a las condiciones ambientales del País.