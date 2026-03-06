Estudiantes de la UAdeC Unidad Laguna irán a Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías

TORREÓN, COAH.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, representarán a su institución en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (Femeci) 2026 con un proyecto tecnológico orientado a fortalecer la producción agrícola frente a escenarios ambientales adversos.

La propuesta fue desarrollada por Ángela Elena Martínez, Frida Monserrat Orozco Jiménez y Liliana Torres Cosío, alumnas del octavo semestre de Ingeniería Bioquímica, quienes diseñaron un sistema basado en herramientas de inteligencia artificial para analizar información genética y ambiental de diversos cultivos.

TE PUEDE INTERESAR: Puerto Verde, en discusión pública en Eagle Pass por paso del tren e impacto económico

El objetivo es identificar variedades capaces de tolerar condiciones de estrés abiótico como sequías prolongadas, temperaturas extremas o la presencia de contaminantes en el suelo y el agua.

PLATAFORMA DIGITAL ORIENTADA AL SECTOR AGRÍOLA

El proyecto se fundamenta en el análisis de secuencias transcriptómicas de cultivos relevantes para la producción regional y nacional, entre ellos sandía, tomate, maíz, sorgo y algodón.

A partir de estas bases de datos, el equipo integró variables relacionadas con el ambiente, características del suelo y líneas de cultivo disponibles, con el propósito de alimentar modelos computacionales capaces de generar predicciones aplicables al campo.

Como resultado de esta investigación, las estudiantes desarrollaron una plataforma digital que permitirá a los productores introducir información sobre las condiciones específicas de sus terrenos.

El sistema, mediante algoritmos de análisis, generará recomendaciones sobre las variedades más resistentes para cada contexto agrícola, facilitando la toma de decisiones en la planeación de siembras.

INVESTIGACIÓN RESPONDE A DESAFÍOS AMBIENTALES REGIONALES

De acuerdo con Liliana Torres Cosío, la iniciativa surge ante los retos ambientales que enfrenta la Comarca Lagunera, particularmente la presencia de arsénico en los mantos acuíferos, un problema que impacta tanto la producción agrícola como la salud pública.