Torreón construye barda en panteón 2 para evitar tiraderos y riesgos

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Torreón
/ 10 abril 2026
    Torreón construye barda en panteón 2 para evitar tiraderos y riesgos
    La obra busca evitar el ingreso de desechos y proteger el área del panteón. SANDRA GÓMEZ

La obra busca frenar el ingreso de basura y reforzar la seguridad; también reportan retiro de escombro y reparación de tumbas

TORREÓN, COAH.- El Municipio de Torreón inició la construcción de una barda perimetral en el Panteón Municipal número 2, con el objetivo de evitar el ingreso de basura y reducir riesgos en el lugar.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Públicos, la falta de delimitación permitía que algunas personas arrojaran escombro y desechos al interior del camposanto, lo que generaba problemas de contaminación y posibles incidentes.

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El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, señaló que en una primera etapa el área fue delimitada con malla, pero actualmente se avanza en la edificación de una barda con block y cemento para garantizar una protección permanente.

Indicó que la medida también busca prevenir situaciones de riesgo, como incendios, además de mejorar las condiciones para quienes visitan el lugar.

Como parte de las acciones en los panteones municipales, el funcionario informó que en lo que va del año se han elaborado 100 tapas para tumbas que no contaban con ellas, tanto en el panteón 1 como en el 2.

$!Además de servir como medida para evitar que se lance basura en el espacio, la delimitación en el panteón busca prevenir accidentes.
Además de servir como medida para evitar que se lance basura en el espacio, la delimitación en el panteón busca prevenir accidentes. CORTESÍA

Asimismo, se han retirado alrededor de 150 metros de escombro, como parte de las labores de limpieza.

De manera adicional, personal municipal realiza trabajos diarios de mantenimiento que incluyen limpieza general, pintura, poda y deshierbe en estos espacios.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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