Torreón construye barda en panteón 2 para evitar tiraderos y riesgos

TORREÓN, COAH.- El Municipio de Torreón inició la construcción de una barda perimetral en el Panteón Municipal número 2, con el objetivo de evitar el ingreso de basura y reducir riesgos en el lugar. De acuerdo con la Dirección General de Servicios Públicos, la falta de delimitación permitía que algunas personas arrojaran escombro y desechos al interior del camposanto, lo que generaba problemas de contaminación y posibles incidentes.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, señaló que en una primera etapa el área fue delimitada con malla, pero actualmente se avanza en la edificación de una barda con block y cemento para garantizar una protección permanente. Indicó que la medida también busca prevenir situaciones de riesgo, como incendios, además de mejorar las condiciones para quienes visitan el lugar. Como parte de las acciones en los panteones municipales, el funcionario informó que en lo que va del año se han elaborado 100 tapas para tumbas que no contaban con ellas, tanto en el panteón 1 como en el 2.

Asimismo, se han retirado alrededor de 150 metros de escombro, como parte de las labores de limpieza. De manera adicional, personal municipal realiza trabajos diarios de mantenimiento que incluyen limpieza general, pintura, poda y deshierbe en estos espacios.

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