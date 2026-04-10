Torreón concentrará trámites para gafetes de taxistas en una sola brigada

TORREÓN, COAH.- El Municipio de Torreón realizará una brigada especial a finales de abril para facilitar la expedición de gafetes a taxistas, concentrando en un solo punto los trámites necesarios para obtener este documento. De acuerdo con la Dirección General de Movilidad Urbana, durante esta jornada los operadores podrán cumplir con requisitos como examen médico, pruebas antidoping y la expedición de cartas de no antecedentes, sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias.

El titular de la dependencia, Luis Morales Cortés, informó que en esta primera etapa se contempla la entrega de entre 200 y 300 gafetes. “Son bastantes las horas y los trámites que tienen que realizar los choferes para obtener este documento, por ello buscamos facilitarles el proceso concentrando todos los servicios en un solo espacio”, señaló. Además, los aspirantes deberán presentar la carta del representante de la línea de concesión, así como cumplir con la capacitación impartida por el Instituto Municipal de la Mujer sobre protocolos de atención en situaciones de violencia dentro de las unidades. La estrategia se coordinó con áreas como Seguridad Pública, el Centro de Justicia Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer y Salud Municipal, debido a que intervienen en la validación de los requisitos.

El director de Transporte Público, César Alvarado Mendoza, indicó que la lista completa de requisitos se encuentra disponible en la página oficial de la dependencia. Con esta medida, el Municipio busca agilizar el proceso de regularización de operadores y reforzar las condiciones de seguridad en el servicio de taxi.

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