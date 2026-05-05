Ariadna Montiel arropa en Torreón a candidatos de Morena rumbo al Congreso local

Teniendo como escenario el Bosque Urbano de Torreón, Montiel vaticinó un giro político sin precedentes en el Congreso de Coahuila. La dirigente enfatizó que el objetivo primordial es conquistar la mayoría legislativa, un hito que, según sus palabras, marcará el fin de una era en la entidad.

TORREÓN, COAHUILA.- En un acto de respaldo masivo en la Comarca Lagunera, la presidenta nacional de Morena , Ariadna Montiel, encabezó este martes el inicio de actividades de las y los candidatos de la Cuarta Transformación, al asegurar que el movimiento está listo para hacer historia en el estado.

“El pueblo coahuilense clama por la transformación. Estamos convencidos de que el ánimo social es favorable; contamos con una organización sólida y me verán personalmente recorriendo las calles, tocando puertas junto a nuestra militancia”, declaró.

El evento contó con una nutrida presencia de figuras clave del morenismo, entre ellos Andy López Beltrán, Gerardo Fernández Noroña y Citlalli Hernández Mora. También se sumaron liderazgos locales y regionales como Ricardo Mejía Berdeja, Luis Fernando Salazar y Cintia Cuevas, reforzando la unidad del bloque oficialista.

Al ser cuestionada sobre la situación de Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses, Montiel desestimó las acusaciones y las vinculó a prácticas del “periodo neoliberal”. La líder partidista calificó el tema como un intento de injerencia extranjera, subrayando que no debe permitirse la intromisión en asuntos soberanos bajo ninguna narrativa.

Asimismo, lanzó una dura crítica contra la gobernadora de Chihuahua, a quien calificó como “traidora a la patria”. Montiel argumentó que la mandataria estatal habría permitido operaciones de la CIA en territorio chihuahuense, acción que, según dijo, vulnera directamente la Ley Nacional de Seguridad vigente.