Ariadna Montiel arropa en Torreón a candidatos de Morena rumbo al Congreso local

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Ariadna Montiel arropa en Torreón a candidatos de Morena rumbo al Congreso local
    Liderazgos nacionales y regionales del morenismo cerraron filas en La Laguna con la meta de conquistar la mayoría legislativa. SANDRA GÓMEZ

Ariadna Montiel encabezó en el Bosque Urbano de Torreón el arranque de campaña de las candidaturas de Morena en Coahuila

TORREÓN, COAHUILA.- En un acto de respaldo masivo en la Comarca Lagunera, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, encabezó este martes el inicio de actividades de las y los candidatos de la Cuarta Transformación, al asegurar que el movimiento está listo para hacer historia en el estado.

Teniendo como escenario el Bosque Urbano de Torreón, Montiel vaticinó un giro político sin precedentes en el Congreso de Coahuila. La dirigente enfatizó que el objetivo primordial es conquistar la mayoría legislativa, un hito que, según sus palabras, marcará el fin de una era en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/reciente-amenaza-de-tiroteo-en-piedras-negras-obliga-a-endurecer-protocolos-escolares-a-la-sedu-NP20493439

“El pueblo coahuilense clama por la transformación. Estamos convencidos de que el ánimo social es favorable; contamos con una organización sólida y me verán personalmente recorriendo las calles, tocando puertas junto a nuestra militancia”, declaró.

El evento contó con una nutrida presencia de figuras clave del morenismo, entre ellos Andy López Beltrán, Gerardo Fernández Noroña y Citlalli Hernández Mora. También se sumaron liderazgos locales y regionales como Ricardo Mejía Berdeja, Luis Fernando Salazar y Cintia Cuevas, reforzando la unidad del bloque oficialista.

Al ser cuestionada sobre la situación de Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses, Montiel desestimó las acusaciones y las vinculó a prácticas del “periodo neoliberal”. La líder partidista calificó el tema como un intento de injerencia extranjera, subrayando que no debe permitirse la intromisión en asuntos soberanos bajo ninguna narrativa.

Asimismo, lanzó una dura crítica contra la gobernadora de Chihuahua, a quien calificó como “traidora a la patria”. Montiel argumentó que la mandataria estatal habría permitido operaciones de la CIA en territorio chihuahuense, acción que, según dijo, vulnera directamente la Ley Nacional de Seguridad vigente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Torreón
Región Laguna

Personajes


Ariadna Montiel

Organizaciones


Morena

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La delegación de Coahuila regresó con 16 medallas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, entre ellas tres preseas de oro obtenidas por alumnos de primaria y secundaria.

Estudiantes ponen en alto a Coahuila en Olimpiada Nacional de Matemáticas 2026
Integrantes del Foro de Abogados señalaron que el Congreso de Coahuila ha mostrado deficiencias técnicas en la elaboración de leyes, al grado de que algunas disposiciones han tenido que ser corregidas por instancias judiciales.

Juristas exigen perfiles aptos al Congreso de Coahuila; convocan a candidatos a conversatorio
Coahuila conmemoró el Día Internacional del Trabajo con una ceremonia oficial.

Coahuila es ejemplo de estabilidad laboral: Manolo Jiménez; resalta coordinación entre sectores
PRI–UDC, Morena–PT y Movimiento Ciudadano comenzaron actividades proselitistas en la región Sureste con eventos, recorridos y reuniones vecinales en busca del voto ciudadano.

Coahuila entra en modo electoral: arrancan campañas para renovar diputaciones locales
Vecinos reportan humo constante en el sector norponiente, especialmente por las noches en tramos cercanos a Nazario Ortiz Garza.

Persisten humo de ladrilleras, abandono e inseguridad en poniente de Saltillo
Intervenciones continuarán este miércoles en el carril lateral, en dirección de poniente a oriente.

Por trabajos en LEA, piden precaución a conductores en Saltillo
Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo
Américo Villarreal Anaya, hoy gobernador de Tamaulipas, fue delegado de Morena en Sinaloa para los comicios de 2021 en los que se eligió a Rubén Rocha Moya.

Ligan a familia de delegado del Bienestar en Coahuila con financiamiento ilegal para Rocha Moya