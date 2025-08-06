Torreón es una de las ciudades más seguras por el esfuerzo compartido del gobernador: Román Cepeda

TORREÓN, COAH.– Luego de que este municipio lagunero fuera reconocido como una de las ciudades con menor percepción de inseguridad, según la reciente encuesta nacional de la empresa Massive Caller, el alcalde Román Alberto Cepeda dijo que esto se debe a un esfuerzo compartido que encabeza el gobernador Manolo Jiménez y que Torreón le está dando seguimiento.

“Somos parte de un gran Estado y hacer nuestra parte en lo local, sin duda, es un gran reflejo para que Coahuila siga figurando en el orden nacional e internacional como una entidad segura, haciendo cada uno lo que nos toca”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias alivian la sequía en Coahuila, pero persisten focos críticos

“La seguridad implica un compromiso continuo y un esfuerzo para lograr un entorno más seguro”, apuntó el edil.

“Hay que seguir construyendo la seguridad, mantener y mejorar, ya sea previniendo delitos, mejorando la respuesta ante las emergencias o fortaleciendo la coordinación entre los diferente actores, los retos son diarios”, externó.

Consideró importante seguir trabajando en pro de la seguridad, de la economía, del empleo, del arte y del deporte y seguir ganando con trabajo la voluntad de la gente día a día. Comentó “no voy a descansar para seguir haciendo el mejor de los esfuerzos; es el compromiso que adquirí con la ciudadanía y así seguiré trabajando”.

El alcalde junto con los encargados de la seguridad llevan a cabo cada semana reuniones de análisis para evaluar y responder a los acontecimientos relevantes, para tomar decisiones informadas sobre las acciones a implementar para mantener la seguridad pública.

Al término de la reunión semanal que encabeza los miércoles con su gabinete para evaluar riesgos e identificar tendencias, reafirmó que la seguridad seguirá siendo el principal elemento de su administración. Finalmente dijo que “tenemos que trabajar todos los días, porque los retos son nuevos”.