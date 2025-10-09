Torreón: hombre queda atrapado en elevador debido a falla eléctrica

Torreón
/ 9 octubre 2025
    Torreón: hombre queda atrapado en elevador debido a falla eléctrica
    Personal de emergencia acudió a una empresa ubicada en las avenidas Abasolo y González Ortega tras el reporte de una persona atrapada en un ascensor.

Se encontraba en el interior de la empresa ‘Human Staff’, ubicada en la intersección de las avenidas Abasolo y González Ortega

TORREÓN, COAH.- El incidente ocurrió en el Centro de Torreón cuando un trabajador de 42 años, Daniel “N”, quedó atrapado en un elevador debido a una falla en el suministro eléctrico.

El hombre se encontraba en el interior de la empresa “Human Staff”, ubicada en la intersección de las avenidas Abasolo y González Ortega.

Después de que Daniel llamara a los números de emergencia, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se trasladaron al lugar.

$!Elementos de Protección Civil y Bomberos auxiliaron a un hombre que quedó atrapado en un elevador en el Centro de Torreón.
Elementos de Protección Civil y Bomberos auxiliaron a un hombre que quedó atrapado en un elevador en el Centro de Torreón.

Aunque la energía eléctrica se restableció minutos después, los rescatistas permanecieron en el sitio hasta asegurarse de que el hombre estuviera a salvo.

Afortunadamente, Daniel salió del elevador sin presentar lesiones ni crisis nerviosa y fue atendido por personal de Protección Civil.

CONSEJOS EN CASO DE QUEDAR ATRAPADO EN UN ASCENSOR

Para evitar situaciones de pánico y garantizar la seguridad, es fundamental seguir los siguientes consejos:

-Mantener la calma y presionar el botón de alarma o emergencia.

-Llamar a los cuerpos de rescate locales o al 911 si hay señal en el celular.

-No intentar abrir las puertas del ascensor, ya que esto podría provocar un incidente mayor.

-Esperar a que los rescatistas o el jefe de mantenimiento del edificio indiquen que es seguro salir.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

