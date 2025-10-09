Torreón: hombre queda atrapado en elevador debido a falla eléctrica
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Se encontraba en el interior de la empresa ‘Human Staff’, ubicada en la intersección de las avenidas Abasolo y González Ortega
TORREÓN, COAH.- El incidente ocurrió en el Centro de Torreón cuando un trabajador de 42 años, Daniel “N”, quedó atrapado en un elevador debido a una falla en el suministro eléctrico.
El hombre se encontraba en el interior de la empresa “Human Staff”, ubicada en la intersección de las avenidas Abasolo y González Ortega.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Disminuye en más del 80% el flujo migratorio irregular
Después de que Daniel llamara a los números de emergencia, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se trasladaron al lugar.
Aunque la energía eléctrica se restableció minutos después, los rescatistas permanecieron en el sitio hasta asegurarse de que el hombre estuviera a salvo.
Afortunadamente, Daniel salió del elevador sin presentar lesiones ni crisis nerviosa y fue atendido por personal de Protección Civil.
CONSEJOS EN CASO DE QUEDAR ATRAPADO EN UN ASCENSOR
Para evitar situaciones de pánico y garantizar la seguridad, es fundamental seguir los siguientes consejos:
-Mantener la calma y presionar el botón de alarma o emergencia.
-Llamar a los cuerpos de rescate locales o al 911 si hay señal en el celular.
-No intentar abrir las puertas del ascensor, ya que esto podría provocar un incidente mayor.
-Esperar a que los rescatistas o el jefe de mantenimiento del edificio indiquen que es seguro salir.