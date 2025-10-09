Torreón: hombre queda atrapado en elevador debido a falla eléctrica

Después de que Daniel llamara a los números de emergencia, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se trasladaron al lugar.

El hombre se encontraba en el interior de la empresa “Human Staff” , ubicada en la intersección de las avenidas Abasolo y González Ortega.

TORREÓN, COAH.- El incidente ocurrió en el Centro de Torreón cuando un trabajador de 42 años, Daniel “N”, quedó atrapado en un elevador debido a una falla en el suministro eléctrico .

Aunque la energía eléctrica se restableció minutos después, los rescatistas permanecieron en el sitio hasta asegurarse de que el hombre estuviera a salvo.

Afortunadamente, Daniel salió del elevador sin presentar lesiones ni crisis nerviosa y fue atendido por personal de Protección Civil.

CONSEJOS EN CASO DE QUEDAR ATRAPADO EN UN ASCENSOR

Para evitar situaciones de pánico y garantizar la seguridad, es fundamental seguir los siguientes consejos:

-Mantener la calma y presionar el botón de alarma o emergencia.

-Llamar a los cuerpos de rescate locales o al 911 si hay señal en el celular.

-No intentar abrir las puertas del ascensor, ya que esto podría provocar un incidente mayor.

-Esperar a que los rescatistas o el jefe de mantenimiento del edificio indiquen que es seguro salir.