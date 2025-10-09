Coahuila: Disminuye en más del 80% el flujo migratorio irregular

Coahuila
/ 9 octubre 2025
    Coahuila: Disminuye en más del 80% el flujo migratorio irregular
    El paso de migrantes por la entidad ha reportado una drástica caída en este año. Foto: Especial

COMPARTIR

TEMAS


Migración
Migrantes
A20

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


INM

Con la llegada de Trump se fortalecieron medidas restrictivas: de 12 mil 813 migrantes en 2024 pasó a 2 mil 362 en 2025

Mientras en la frontera sur de México continúa registrándose una amplia afluencia de personas extranjeras, en Coahuila el flujo migratorio de personas en situación irregular ha disminuido paulatinamente.

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM) reportados ante la Unidad de Política Migratoria, entre enero y agosto de este año se contabilizó el tránsito de al menos 2 mil 362 personas en situación migratoria irregular en el estado de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: En Piedras Negras se han detenido a más de 2 mil migrantes en 2025

Según los datos, conforme avanzaron los meses, esta cifra fue disminuyendo en la misma medida en que el gobierno de Estados Unidos fortaleció sus medidas restrictivas contra la migración irregular.

El informe detalla que en enero, cuando Donald Trump asumió la presidencia, se reportó el tránsito de mil 231 personas en situación irregular en Coahuila, una cifra similar a la de varios meses del año anterior.

En febrero, el flujo descendió a 420 personas; en marzo, a 173; en abril, a 125; en mayo, a 88; en junio, a 73; mientras que en julio y agosto aumentó ligeramente a 124 y 128 personas, respectivamente.

$!Coahuila: Disminuye en más del 80% el flujo migratorio irregular

En comparación con el año anterior, el flujo migratorio en Coahuila registró una caída del 81.5 por ciento. Entre enero y agosto de 2024 se había reportado el tránsito de 12 mil 813 personas en situación migratoria irregular en la entidad.

Aunque las estadísticas muestran que cada vez menos migrantes llegan hasta Coahuila, en los estados de la frontera sur la realidad es distinta: las cifras reflejan que muchas personas siguen saliendo de sus países, aunque no necesariamente con el objetivo inmediato de llegar a Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: se redujo 71% flujo migratorio durante 2024

En los primeros ocho meses de 2025, Tabasco registró el tránsito de 75 mil 293 personas en situación migratoria irregular, mientras que Chiapas reportó 29 mil 944.

Tabasco y Chiapas encabezan la lista de entidades con mayor número de personas en tránsito. Coahuila ocupa el sexto lugar nacional, por debajo de Tabasco, Chiapas, Veracruz (4 mil 520 migrantes), Sonora (3 mil 135) y Ciudad de México (2 mil 448).

Temas


Migración
Migrantes
A20

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


INM

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!