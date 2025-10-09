$!Coahuila: Disminuye en más del 80% el flujo migratorio irregular

Mientras en la frontera sur de México continúa registrándose una amplia afluencia de personas extranjeras, en Coahuila el flujo migratorio de personas en situación irregular ha disminuido paulatinamente. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM) reportados ante la Unidad de Política Migratoria, entre enero y agosto de este año se contabilizó el tránsito de al menos 2 mil 362 personas en situación migratoria irregular en el estado de Coahuila.

Según los datos, conforme avanzaron los meses, esta cifra fue disminuyendo en la misma medida en que el gobierno de Estados Unidos fortaleció sus medidas restrictivas contra la migración irregular. El informe detalla que en enero, cuando Donald Trump asumió la presidencia, se reportó el tránsito de mil 231 personas en situación irregular en Coahuila, una cifra similar a la de varios meses del año anterior. En febrero, el flujo descendió a 420 personas; en marzo, a 173; en abril, a 125; en mayo, a 88; en junio, a 73; mientras que en julio y agosto aumentó ligeramente a 124 y 128 personas, respectivamente.