Coahuila: Disminuye en más del 80% el flujo migratorio irregular
Con la llegada de Trump se fortalecieron medidas restrictivas: de 12 mil 813 migrantes en 2024 pasó a 2 mil 362 en 2025
Mientras en la frontera sur de México continúa registrándose una amplia afluencia de personas extranjeras, en Coahuila el flujo migratorio de personas en situación irregular ha disminuido paulatinamente.
De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM) reportados ante la Unidad de Política Migratoria, entre enero y agosto de este año se contabilizó el tránsito de al menos 2 mil 362 personas en situación migratoria irregular en el estado de Coahuila.
TE PUEDE INTERESAR: En Piedras Negras se han detenido a más de 2 mil migrantes en 2025
Según los datos, conforme avanzaron los meses, esta cifra fue disminuyendo en la misma medida en que el gobierno de Estados Unidos fortaleció sus medidas restrictivas contra la migración irregular.
El informe detalla que en enero, cuando Donald Trump asumió la presidencia, se reportó el tránsito de mil 231 personas en situación irregular en Coahuila, una cifra similar a la de varios meses del año anterior.
En febrero, el flujo descendió a 420 personas; en marzo, a 173; en abril, a 125; en mayo, a 88; en junio, a 73; mientras que en julio y agosto aumentó ligeramente a 124 y 128 personas, respectivamente.
En comparación con el año anterior, el flujo migratorio en Coahuila registró una caída del 81.5 por ciento. Entre enero y agosto de 2024 se había reportado el tránsito de 12 mil 813 personas en situación migratoria irregular en la entidad.
Aunque las estadísticas muestran que cada vez menos migrantes llegan hasta Coahuila, en los estados de la frontera sur la realidad es distinta: las cifras reflejan que muchas personas siguen saliendo de sus países, aunque no necesariamente con el objetivo inmediato de llegar a Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: se redujo 71% flujo migratorio durante 2024
En los primeros ocho meses de 2025, Tabasco registró el tránsito de 75 mil 293 personas en situación migratoria irregular, mientras que Chiapas reportó 29 mil 944.
Tabasco y Chiapas encabezan la lista de entidades con mayor número de personas en tránsito. Coahuila ocupa el sexto lugar nacional, por debajo de Tabasco, Chiapas, Veracruz (4 mil 520 migrantes), Sonora (3 mil 135) y Ciudad de México (2 mil 448).