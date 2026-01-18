Torreón inicia transición a la CURP Biométrica; será obligatoria en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 18 enero 2026
    Torreón inicia transición a la CURP Biométrica; será obligatoria en 2026
    Autoridades federales señalaron que la CURP Biométrica permitirá reducir el robo de identidad y los registros duplicados, al consolidar una base de datos nacional con mayores estándares de seguridad. FOTO: ARCHIVO

El Palacio Federal de Torreón es, por ahora, la única sede autorizada para el trámite de la CURP Biométrica, documento que incorpora datos personales avanzados

TORREÓN, COAH.- A partir de este año, los ciudadanos en Torreón pueden tramitar la CURP Biométrica, un documento que añade capas de seguridad mediante huellas dactilares, fotografía y firma digital.

Este nuevo formato será un requisito indispensable para trámites oficiales y privados a partir de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Avalan para Ramos Arizpe planta de autoconsumo eléctrico de Minsa, de Alatagracia Gómez

¿Cuál es el objetivo? El Registro Nacional de Población (RENAPO) busca erradicar el robo de identidad y los registros duplicados, mediante la creación de una base de datos blindada contra fraudes.

Sede en Torreón: El único punto autorizado hasta el momento es el Palacio Federal (avenida Morelos y Ramón Corona), específicamente en la oficina 101 de la Delegación del Instituto Nacional de Migración.

Requisitos: Es indispensable presentar acta de nacimiento actualizada, identificación oficial (INE o pasaporte), comprobante de domicilio reciente y la CURP actual, todo en original y copia, previa cita en el portal de RENAPO.

Temas


Curp

Localizaciones


Coahuila
Torreón
Región Laguna

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El viernes, a primera hora del primer turno, mil 900 trabajadores fueron avisados de su baja en la línea de producción de General Motors.

‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe
default

Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados

Salinas destacó que el enfoque del gobierno estatal se dirige al bienestar integral de las familias.

Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales
FOTO: MARIO GUZMÁN/EFE

Se viene un nuevo problema de audios para la Presidenta
true

Finanzas, elecciones y la bomba de GM
true

POLITICÓN: Caso General Motors Ramos Arizpe, una crisis que podría escalar pronto
La herencia tóxica

La herencia tóxica
Un viejo amor de Sheinbaum

Un viejo amor de Sheinbaum