Torreón inicia transición a la CURP Biométrica; será obligatoria en 2026

TORREÓN, COAH.- A partir de este año, los ciudadanos en Torreón pueden tramitar la CURP Biométrica, un documento que añade capas de seguridad mediante huellas dactilares, fotografía y firma digital.

Este nuevo formato será un requisito indispensable para trámites oficiales y privados a partir de 2026.

¿Cuál es el objetivo? El Registro Nacional de Población (RENAPO) busca erradicar el robo de identidad y los registros duplicados, mediante la creación de una base de datos blindada contra fraudes.

Sede en Torreón: El único punto autorizado hasta el momento es el Palacio Federal (avenida Morelos y Ramón Corona), específicamente en la oficina 101 de la Delegación del Instituto Nacional de Migración.

Requisitos: Es indispensable presentar acta de nacimiento actualizada, identificación oficial (INE o pasaporte), comprobante de domicilio reciente y la CURP actual, todo en original y copia, previa cita en el portal de RENAPO.