Torreón inicia transición a la CURP Biométrica; será obligatoria en 2026
El Palacio Federal de Torreón es, por ahora, la única sede autorizada para el trámite de la CURP Biométrica, documento que incorpora datos personales avanzados
TORREÓN, COAH.- A partir de este año, los ciudadanos en Torreón pueden tramitar la CURP Biométrica, un documento que añade capas de seguridad mediante huellas dactilares, fotografía y firma digital.
Este nuevo formato será un requisito indispensable para trámites oficiales y privados a partir de 2026.
¿Cuál es el objetivo? El Registro Nacional de Población (RENAPO) busca erradicar el robo de identidad y los registros duplicados, mediante la creación de una base de datos blindada contra fraudes.
Sede en Torreón: El único punto autorizado hasta el momento es el Palacio Federal (avenida Morelos y Ramón Corona), específicamente en la oficina 101 de la Delegación del Instituto Nacional de Migración.
Requisitos: Es indispensable presentar acta de nacimiento actualizada, identificación oficial (INE o pasaporte), comprobante de domicilio reciente y la CURP actual, todo en original y copia, previa cita en el portal de RENAPO.