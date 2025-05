Torreón: investiga Fiscalía a médico acusado de mala praxis

TORREÓN, COAH.– La Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna I, continúa con la investigación contra un médico ginecoobstetra, quien presuntamente lesionó a una mujer durante una intervención quirúrgica en 2021.

Carlos Alonso Rangel Gámez, titular de la delegación, informó que la carpeta de investigación ya fue judicializada por el presunto delito de lesiones, y que el imputado enfrenta actualmente una medida cautelar de prisión preventiva, derivada del incumplimiento de un mandamiento judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Seguridad, clave en Torreón para atraer inversión en empresas de alta tecnología

“En este caso, el doctor enfrenta una medida cautelar de prisión preventiva, debido al incumplimiento de un mandamiento judicial. Eso agravó su situación en cuanto al proceso penal y su conducta. Como Fiscalía, escuchamos a la víctima, investigamos, y el Poder Judicial encontró indicios razonables para judicializar la carpeta. Esa es la situación actual del doctor”, señaló.

De acuerdo con el delegado, ya se llevó a cabo la audiencia inicial, donde se determinó la medida cautelar.

“Se integró la carpeta y se judicializó. Siempre que no se cumplen los mandamientos dictados por una autoridad jurisdiccional, se agrava la situación de las personas imputadas respecto a su libertad”, mencionó.

La investigación continúa en curso.

LA HISTORIA DE ELIZABETH: INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA QUE CAMBIÓ SU VIDA

Elizabeth Hernández Alvarado, acompañada por familiares, se manifestó afuera del Centro de Justicia Penal de Torreón. Señala haber sido víctima de otros delitos por parte del médico identificado como José “N”. Con pancartas, exigieron celeridad en el proceso y justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca encuentro para impulsar tecnología y semiconductores en Torreón

El hecho ocurrió en abril de 2021, cuando presuntamente el médico le ocasionó una discapacidad permanente tras una cirugía para tratar miomas y quistes en la matriz.

Los delitos que se investigan en este caso son lesiones graves por disminución de la función orgánica y lesiones gravísimas incurables, cometidas de forma culposa. El médico fue vinculado a proceso el martes 13 de mayo de 2025.

“Se me hace muy triste que hasta ahora, cuando va a salir libre, el caso siga sin justicia. Él no se hace responsable de todo el daño que me causó. Me dejó así de por vida, ya no sirvo para nada”, expresó Elizabeth Hernández.

La mujer exigió una indemnización como reparación del daño. Afirmó que, tras la cirugía, no recibió seguimiento médico, y quedó con movilidad limitada, dependiendo de un andador.

Entre las secuelas que denuncia se encuentran incontinencia urinaria, dolor al caminar, acortamiento del intestino grueso y la necesidad de una colostomía.

“Estoy pagando muy caro el haber confiado en ese doctor. En lugar de ayudarme, me hizo un daño irreversible”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Torreón lleva educación preventiva a jóvenes de la secundaria San Joaquín

Relató que, tras ser dada de alta del hospital, comenzó a sentirse mal. El momento más traumático, dijo, fue cuando al ir al baño, observó que eliminaba excremento por la vía urinaria.

El médico detenido podría ser investigado por otros casos similares.