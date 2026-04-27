Arranca en Torreón proyecto Distrito Revolución con inversión de 200 mdp

El proyecto contempla cuatro ejes principales: la creación del Centro Cultural del Norte, la rehabilitación integral del Bosque Venustiano Carranza y la generación de nuevas conexiones peatonales que enlazarán este espacio con el Estadio Revolución y la zona Centro.

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de 200 millones de pesos, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó el arranque del proyecto Distrito Revolución, una iniciativa que busca consolidar un polo de desarrollo enfocado en la cultura, el deporte y la regeneración urbana en sectores emblemáticos de la ciudad.

Durante el evento, el edil recordó que el rescate del edificio que albergará el Centro Cultural del Norte fue planteado desde 2022, y subrayó que se trata de una estrategia integral con impacto en la seguridad, la sustentabilidad y la cohesión social.

“La cristalización de esta obra es resultado del trabajo conjunto entre gobierno, sociedad y sector empresarial”, expresó.

Cepeda González destacó que Torreón ha avanzado en materia de seguridad, al pasar de ser una de las ciudades más conflictivas a posicionarse entre las más seguras del país en su categoría, lo que atribuyó, en parte, a la prevención a través del arte y el deporte.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, y el titular de Cultura, Antonio Méndez Vigatá, detallaron que el Centro Cultural del Norte contará con teatro de caja negra, biblioteca, galerías, 26 aulas para talleres, centro de idiomas y áreas verdes.

Asimismo, se informó que se desarrollará el Corredor Peatonal Allende, que conectará la Deportiva Nazario Ortiz Garza con el Bosque Venustiano Carranza, fortaleciendo la movilidad y el acceso a estos espacios.