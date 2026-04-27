Arranca en Torreón proyecto Distrito Revolución con inversión de 200 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 27 abril 2026
    Arranca en Torreón proyecto Distrito Revolución con inversión de 200 mdp
    El proyecto Distrito Revolución representa una apuesta importante por el desarrollo urbano de Torreón, considera el Alcalde. CORTESÍA

La obra busca impulsar cultura, deporte y regeneración urbana

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de 200 millones de pesos, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó el arranque del proyecto Distrito Revolución, una iniciativa que busca consolidar un polo de desarrollo enfocado en la cultura, el deporte y la regeneración urbana en sectores emblemáticos de la ciudad.

El proyecto contempla cuatro ejes principales: la creación del Centro Cultural del Norte, la rehabilitación integral del Bosque Venustiano Carranza y la generación de nuevas conexiones peatonales que enlazarán este espacio con el Estadio Revolución y la zona Centro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/invierten-18-mdp-en-salud-auditiva-y-visual-para-los-torreonenses-CB20306589

Durante el evento, el edil recordó que el rescate del edificio que albergará el Centro Cultural del Norte fue planteado desde 2022, y subrayó que se trata de una estrategia integral con impacto en la seguridad, la sustentabilidad y la cohesión social.

“La cristalización de esta obra es resultado del trabajo conjunto entre gobierno, sociedad y sector empresarial”, expresó.

Cepeda González destacó que Torreón ha avanzado en materia de seguridad, al pasar de ser una de las ciudades más conflictivas a posicionarse entre las más seguras del país en su categoría, lo que atribuyó, en parte, a la prevención a través del arte y el deporte.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, y el titular de Cultura, Antonio Méndez Vigatá, detallaron que el Centro Cultural del Norte contará con teatro de caja negra, biblioteca, galerías, 26 aulas para talleres, centro de idiomas y áreas verdes.

Asimismo, se informó que se desarrollará el Corredor Peatonal Allende, que conectará la Deportiva Nazario Ortiz Garza con el Bosque Venustiano Carranza, fortaleciendo la movilidad y el acceso a estos espacios.

$!El Centro Cultural del Norte será un eje central para el desarrollo artístico y educativo.
El Centro Cultural del Norte será un eje central para el desarrollo artístico y educativo. CORTESÍA

En representación del gobernador, el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares, destacó la planeación del proyecto, mientras que representantes del ámbito cultural y deportivo coincidieron en que esta obra contribuirá a dignificar los espacios públicos y fortalecer el tejido social.

Al evento asistieron autoridades municipales, representantes empresariales y miembros de la sociedad civil, quienes atestiguaron el inicio de este proyecto que busca transformar la imagen urbana de Torreón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
megaobras

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Román Cepeda

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

¿Seguro que el dinero no compra la felicidad?

true

Un gran poeta y un pobre hombre

true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
true

Manganitas ∙ AFA

true

Los libros y sus historias: inolvidables aventuras
true

Destitución y restitución
NosotrAs: Las historias que sí contamos

NosotrAs: Las historias que sí contamos
true

Argentinos, Mexicanos y Chernobyl