Torreón: La Ola recoge 15 toneladas de basura tras festejos en Plaza Mayor

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: La Ola recoge 15 toneladas de basura tras festejos en Plaza Mayor
    Botellas, vasos y otros desechos fueron retirados durante el operativo de limpieza desplegado tras los festejos patrios en Torreón. CORTESÍA

Un total de 250 trabajadores participó en el operativo de limpieza; 80 se incorporaron desde las 06:00 horas de este miércoles para preparar el sector antes del desfile cívico

TORREÓN, COAH.- Un total de 15 toneladas de basura fue recolectado en la Plaza Mayor y sus inmediaciones después de la celebración del Grito de Independencia y el concierto de Alfredo Olivas, informó la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

De acuerdo con la dependencia, 250 elementos de La Ola participaron en un operativo de limpieza desplegado antes, durante y después de las actividades realizadas la noche del martes 15 de septiembre en Torreón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/miguel-riquelme-encabeza-el-grito-ante-110-mil-torreonenses-y-celebra-con-exito-concierto-de-alfredo-olivas-MH23531409

Las cuadrillas trabajaron desde las 21:00 horas y continuaron con el retiro de residuos hasta las 04:00 horas de este miércoles, principalmente en la Plaza Mayor y sectores aledaños utilizados por los asistentes.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales, informó que previamente se colocaron 40 contenedores en distintos puntos para facilitar el depósito y posterior retiro de los residuos generados durante los festejos.

$!Personal de La Ola recolectó residuos en la Plaza Mayor después de las actividades por el Grito de Independencia y el concierto de Alfredo Olivas.
Personal de La Ola recolectó residuos en la Plaza Mayor después de las actividades por el Grito de Independencia y el concierto de Alfredo Olivas. CORTESÍA

A partir de las 06:00 horas se incorporó un segundo turno, conformado por 80 trabajadores, para continuar con las labores de limpieza antes del desfile cívico conmemorativo del 16 de septiembre.

La dependencia señaló que el operativo contempló relevos de personal y la instalación temporal de contenedores para mantener las labores de recolección durante las actividades conmemorativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Grito De Independencia
Recolección De Basura

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
true

POLITICÓN: Samuel García, el inesperado ‘héroe’ contra el ‘pase turístico’

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX
true

Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?
Los caminos libres de México

Los caminos libres de México
true

Morir joven en México

true

México, un país asnal
true

Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder