Torreón: La Ola recoge 15 toneladas de basura tras festejos en Plaza Mayor
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Un total de 250 trabajadores participó en el operativo de limpieza; 80 se incorporaron desde las 06:00 horas de este miércoles para preparar el sector antes del desfile cívico
TORREÓN, COAH.- Un total de 15 toneladas de basura fue recolectado en la Plaza Mayor y sus inmediaciones después de la celebración del Grito de Independencia y el concierto de Alfredo Olivas, informó la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
De acuerdo con la dependencia, 250 elementos de La Ola participaron en un operativo de limpieza desplegado antes, durante y después de las actividades realizadas la noche del martes 15 de septiembre en Torreón.
Las cuadrillas trabajaron desde las 21:00 horas y continuaron con el retiro de residuos hasta las 04:00 horas de este miércoles, principalmente en la Plaza Mayor y sectores aledaños utilizados por los asistentes.
Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales, informó que previamente se colocaron 40 contenedores en distintos puntos para facilitar el depósito y posterior retiro de los residuos generados durante los festejos.
A partir de las 06:00 horas se incorporó un segundo turno, conformado por 80 trabajadores, para continuar con las labores de limpieza antes del desfile cívico conmemorativo del 16 de septiembre.
La dependencia señaló que el operativo contempló relevos de personal y la instalación temporal de contenedores para mantener las labores de recolección durante las actividades conmemorativas.