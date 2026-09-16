Miguel Riquelme encabeza el Grito ante 110 mil torreonenses y celebra con éxito concierto de Alfredo Olivas

TORREÓN, COAH.- Ante una asistencia histórica de 110 mil personas congregadas en la Plaza Mayor, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la noche de este martes la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México, en el marco de los festejos patrios y del 119 aniversario de Torreón como ciudad. Desde el balcón principal, el presidente municipal replicó el tradicional llamado a los héroes patrios frente a miles de familias: “¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva Torreón! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México!”.

Posteriormente, tocó la campana, ondeó la Bandera Nacional y entonó el Himno Mexicano, acompañado por autoridades civiles, militares y la ciudadanía. Tras el acto cívico, los asistentes disfrutaron del esperado concierto del exponente de música regional mexicana Alfredo Olivas en la misma explanada. Al respecto, Riquelme Solís destacó el saldo blanco y el comportamiento ejemplar de la concurrencia, resaltando que las condiciones de paz y seguridad en el municipio fomentan la confianza para realizar eventos masivos de gran magnitud. Asimismo, el edil reconoció la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las fuerzas de los tres órdenes de Gobierno.

“Hoy Coahuila es considerado el estado más seguro del país, y Torreón es también un referente nacional en seguridad”, externó. Para garantizar la integridad de los asistentes, se implementó un operativo con mil 200 elementos de la Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil, Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, apoyados con tecnología de videovigilancia, drones y el C2, concluyendo la jornada con labores de limpieza a cargo de personal de La Ola.