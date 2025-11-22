Torreón lanza taller ‘Burbujas navideñas’ para habitantes de Nueva California

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, anunció la realización del taller “Burbujas navideñas”, dirigido a vecinos de Nueva California y colonias cercanas, con el propósito de impulsar la creatividad y ofrecer alternativas accesibles para la elaboración de decoraciones decembrinas.

Héctor Estrada Baca, titular de Desarrollo Social, informó que las clases se llevarán a cabo los días 25 y 26 de noviembre, de 09:00 a 12:00 horas, en el Centro Comunitario Nueva California.

El taller tendrá un costo de 300 pesos, monto que cubrirá todo el material necesario para que los asistentes puedan crear sus adornos utilizando técnicas de pintura, dibujo y englobado.

Por su parte, Ana del Toro Muñoz, directora de los centros comunitarios, invitó a las familias del sector a inscribirse y aprovechar este espacio que busca fomentar la convivencia y el aprendizaje.