Torreón lanza taller ‘Burbujas navideñas’ para habitantes de Nueva California
Desarrollo Social invita a vecinos a aprender técnicas de pintura y englobado para crear decoraciones decembrinas con material incluido
TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, anunció la realización del taller “Burbujas navideñas”, dirigido a vecinos de Nueva California y colonias cercanas, con el propósito de impulsar la creatividad y ofrecer alternativas accesibles para la elaboración de decoraciones decembrinas.
Héctor Estrada Baca, titular de Desarrollo Social, informó que las clases se llevarán a cabo los días 25 y 26 de noviembre, de 09:00 a 12:00 horas, en el Centro Comunitario Nueva California.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: reducción laboral en pausa, acaba entre discurso político y simulación legislativa
El taller tendrá un costo de 300 pesos, monto que cubrirá todo el material necesario para que los asistentes puedan crear sus adornos utilizando técnicas de pintura, dibujo y englobado.
Por su parte, Ana del Toro Muñoz, directora de los centros comunitarios, invitó a las familias del sector a inscribirse y aprovechar este espacio que busca fomentar la convivencia y el aprendizaje.
Indicó que la actividad se realizará en el inmueble ubicado en bulevar El Faro 730, y destacó que forma parte de los programas impulsados durante la administración del alcalde Román Cepeda para fortalecer el desarrollo social, hacer comunidad y acercar oportunidades de autoempleo.
La funcionaria señaló que estas iniciativas fortalecen los espacios de integración en las colonias, especialmente en la temporada navideña, cuando las familias buscan opciones creativas y económicas para la elaboración de manualidades.
Las personas interesadas pueden solicitar información o registrarse al teléfono 871 203 3343.