Torreón lanza taller ‘Burbujas navideñas’ para habitantes de Nueva California

Torreón
/ 22 noviembre 2025
    Vecinos podrán elaborar adornos navideños con apoyo de instructores del Centro Comunitario Nueva California. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Desarrollo Social invita a vecinos a aprender técnicas de pintura y englobado para crear decoraciones decembrinas con material incluido

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, anunció la realización del taller “Burbujas navideñas”, dirigido a vecinos de Nueva California y colonias cercanas, con el propósito de impulsar la creatividad y ofrecer alternativas accesibles para la elaboración de decoraciones decembrinas.

Héctor Estrada Baca, titular de Desarrollo Social, informó que las clases se llevarán a cabo los días 25 y 26 de noviembre, de 09:00 a 12:00 horas, en el Centro Comunitario Nueva California.

El taller tendrá un costo de 300 pesos, monto que cubrirá todo el material necesario para que los asistentes puedan crear sus adornos utilizando técnicas de pintura, dibujo y englobado.

Por su parte, Ana del Toro Muñoz, directora de los centros comunitarios, invitó a las familias del sector a inscribirse y aprovechar este espacio que busca fomentar la convivencia y el aprendizaje.

Será un par de días intentos en el taller. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Indicó que la actividad se realizará en el inmueble ubicado en bulevar El Faro 730, y destacó que forma parte de los programas impulsados durante la administración del alcalde Román Cepeda para fortalecer el desarrollo social, hacer comunidad y acercar oportunidades de autoempleo.

La funcionaria señaló que estas iniciativas fortalecen los espacios de integración en las colonias, especialmente en la temporada navideña, cuando las familias buscan opciones creativas y económicas para la elaboración de manualidades.

Las personas interesadas pueden solicitar información o registrarse al teléfono 871 203 3343.

