Torreón listo para recibir el Mundial 2026: sede potencial para Portugal y Países Bajos

Torreón
/ 7 noviembre 2025
    Torreón listo para recibir el Mundial 2026: sede potencial para Portugal y Países Bajos
    La FIFA realizó una inspección técnica en el Territorio Santos Modelo para verificar que las instalaciones cumplan con los estándares internacionales de entrenamiento y seguridad requeridos para las selecciones participantes. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Esta oportunidad representa un gran impulso para la región, no solo en términos deportivos, sino también económicos y turísticos, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda

TORREÓN, COAH.- Torreón está preparado para convertirse en sede del Mundial 2026 en nuestro país, donde Portugal y Países Bajos pudieran estar en la Comarca Lagunera para hacer su campamento, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda.

Esta oportunidad representa un gran impulso para la región, no solo en términos deportivos, sino también económicos y turísticos, ya que se espera la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Tras tragedia en Sonora, clausuran dos tiendas Waldo’s en Torreón por incumplir normas de seguridad

Aparte, la proyección mediática que el evento otorgará a la ciudad fortalecerá su imagen como destino estratégico para futuras competencias internacionales, apuntó.

El edil confirmó que las instalaciones del Club Santos y el Territorio Santos Modelo (TSM) fueron oficialmente verificadas por la FIFA para hacer frente al arribo de aficionados y deportistas que seguramente llegarán a la ciudad para presenciar las sesiones de preparación de Portugal y Holanda.

Las dos potencias europeas, por ahora, buscan instalaciones de primer nivel y condiciones climáticas adecuadas para su preparación. Estas verificaciones aseguran que tanto jugadores como cuerpos técnicos contarán con infraestructura moderna, seguridad y servicios de calidad, colocando a Torreón en el mapa de los grandes escenarios deportivos del mundo.

Confirmó que, aunque no se ha anunciado oficialmente que las dos selecciones vayan a establecerse en Torreón, la decisión final probablemente recaiga en cada federación y la FIFA. A nivel local ya se han celebrado reuniones previas para que todo salga bien y que los laguneros disfruten de este gran evento.

De hecho, autoridades locales y representantes del sector privado trabajan en conjunto para garantizar que todos los requisitos logísticos y de hospitalidad estén cubiertos, mostrando el compromiso y la hospitalidad característica de la región.

Temas


Deportes
Seguridad
Turismo

Localizaciones


Torreón

Personajes


Román Cepeda

Organizaciones


FIFA

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad