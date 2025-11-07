Torreón listo para recibir el Mundial 2026: sede potencial para Portugal y Países Bajos

TORREÓN, COAH.- Torreón está preparado para convertirse en sede del Mundial 2026 en nuestro país, donde Portugal y Países Bajos pudieran estar en la Comarca Lagunera para hacer su campamento, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda.

Esta oportunidad representa un gran impulso para la región, no solo en términos deportivos, sino también económicos y turísticos, ya que se espera la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales.

Aparte, la proyección mediática que el evento otorgará a la ciudad fortalecerá su imagen como destino estratégico para futuras competencias internacionales, apuntó.

El edil confirmó que las instalaciones del Club Santos y el Territorio Santos Modelo (TSM) fueron oficialmente verificadas por la FIFA para hacer frente al arribo de aficionados y deportistas que seguramente llegarán a la ciudad para presenciar las sesiones de preparación de Portugal y Holanda.

Las dos potencias europeas, por ahora, buscan instalaciones de primer nivel y condiciones climáticas adecuadas para su preparación. Estas verificaciones aseguran que tanto jugadores como cuerpos técnicos contarán con infraestructura moderna, seguridad y servicios de calidad, colocando a Torreón en el mapa de los grandes escenarios deportivos del mundo.

Confirmó que, aunque no se ha anunciado oficialmente que las dos selecciones vayan a establecerse en Torreón, la decisión final probablemente recaiga en cada federación y la FIFA. A nivel local ya se han celebrado reuniones previas para que todo salga bien y que los laguneros disfruten de este gran evento.

De hecho, autoridades locales y representantes del sector privado trabajan en conjunto para garantizar que todos los requisitos logísticos y de hospitalidad estén cubiertos, mostrando el compromiso y la hospitalidad característica de la región.