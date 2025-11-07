Tras tragedia en Sonora, clausuran dos tiendas Waldo’s en Torreón por incumplir normas de seguridad

TORREÓN, COAH.- Dos sucursales de la cadena comercial Waldo’s en Torreón fueron clausuradas de manera temporal por la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno de Coahuila, luego de detectarse incumplimientos en las normas de seguridad obligatorias.

La medida forma parte de un operativo de supervisión intensificado en toda la región, implementado tras la reciente y trágica explosión registrada en una tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 23 personas y 11 más resultaron heridas.

TE PUEDE INTERESAR: Cemefi reconoce a 27 organizaciones civiles de Coahuila por su gestión responsable

Las sucursales afectadas, localizadas en los cruces de los bulevares Mieleras y Juárez, presentaron documentación incompleta y, principalmente, carecían del Plan de Contingencia, requisito esencial para garantizar una respuesta adecuada en caso de emergencia.

De acuerdo con Protección Civil, la empresa deberá acreditar ante la autoridad estatal que corrigió las deficiencias detectadas, presentó los documentos faltantes y cubrió las sanciones correspondientes, para que los sellos de clausura puedan ser retirados.

Actualmente, la Comarca Lagunera cuenta con un total de nueve establecimientos de esta cadena, los cuales serán objeto de revisiones adicionales en los próximos días con el fin de verificar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y protección al público.