Torreón: madre de Chris Hernán exige a autoridades presenten videos de seguridad

TORREÓN, COAH.- Guadalupe Pérez, madre de Chris Hernán Pérez Rentería, el joven que falleció tras ser trasladado al Centro de Justicia Municipal de Torreón, demandó de manera pública a las autoridades que se den a conocer los videos captados por las cámaras de seguridad del lugar.

Mediante una publicación en redes sociales, dirigió su petición de forma directa a Martha Rodríguez, responsable del área de Tribunales, solicitando que se exhiban las grabaciones desde el ingreso de su hijo al edificio hasta el momento en que fue encontrado por los paramédicos de la Cruz Roja.

TE PUEDE INTERESAR: A un año de su desaparición, siguen buscando a joven predicador monclovense