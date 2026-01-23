Torreón: madre de Chris Hernán exige a autoridades presenten videos de seguridad

Torreón
/ 23 enero 2026
    Mientras la familia demanda transparencia, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación y tres celadores del tribunal permanecen en calidad de presentados. FOTO: REDES SOCIALES

Guadalupe Pérez exigió públicamente la difusión de los videos de seguridad del Centro de Justicia Municipal para esclarecer las circunstancias en las que murió su hijo

TORREÓN, COAH.- Guadalupe Pérez, madre de Chris Hernán Pérez Rentería, el joven que falleció tras ser trasladado al Centro de Justicia Municipal de Torreón, demandó de manera pública a las autoridades que se den a conocer los videos captados por las cámaras de seguridad del lugar.

Mediante una publicación en redes sociales, dirigió su petición de forma directa a Martha Rodríguez, responsable del área de Tribunales, solicitando que se exhiban las grabaciones desde el ingreso de su hijo al edificio hasta el momento en que fue encontrado por los paramédicos de la Cruz Roja.

Pérez recalcó que ya han pasado cinco días desde la muerte de su hijo y, hasta ahora, afirma no haber recibido ningún material audiovisual que confirme la versión oficial sobre una supuesta caída accidental. “Si en verdad fue solo una caída, no tendría que haber inconveniente en mostrar los videos”, expresó.

Del mismo modo, exigió que Martha Rodríguez dé la cara y entregue la evidencia solicitada. Señaló que no descansará hasta que se le presenten pruebas claras de lo sucedido y que, en caso de comprobarse lo que le han informado hasta el momento respecto a la caída, está dispuesta a pedir una disculpa pública ante los medios.

La madre también llamó a la ciudadanía a difundir su demanda por todo Torreón. Por lo pronto, las autoridades municipales no han respondido públicamente a esta exigencia. La Fiscalía General del Estado mantiene activa una investigación para esclarecer los hechos en torno a la muerte del joven, y tres celadores del tribunal permanecen en calidad de presentados.

